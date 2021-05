Test : BleuJour « Move Ultimate », ultra polyvalent et évolutif. Un petit costaud qui poutre !

Nous testons aujourd’hui, la version la plus powerfull du boitier « Move Ultimate », en provenance de la société toulousaine BleuJour, issu de la gamme de la marque dont le logo même me rappelle la forme du boitier. Avec un design intégrant une poignée de transport, un des objectifs de la marque est de pouvoir disposer dans un boitier transportable de toute la puissance d’un pc fixe.

Voyons si la marque est digne de son slogan : « l’informatique réinventée ».

Préambule.

Fondée en 2002, à Toulouse notre Silicon Valley à nous petits français, la société Bleu Jour propose des créations combinant esthétique et solutions technologiques novatrices. Déjà coutumier de la conception de PC de bureau compact au design travaillé, l’entreprise se renouvelle sans cesse sur un marché ultra concurrentiel où il est toujours bon de se démarquer.

Présentation – Description.

Plutôt typé «Gamer» dans sa présentation, le boitier «MOVE Ultimate» ne dépareillera pas non plus sur le bureau d’un graphiste de par son look à la fois sobre et moderne. Le cahier des charges des concepteurs doit pouvoir coller parfaitement aux besoins des joueurs comme à celui des personnes ayant besoin d’une belle force de frappe en calcul et en matière de graphisme. Portabilité, évolutivité et puissance semblent dicter les caractéristiques de la boite en forme d’hexagone.

Dès lors, on retrouve des composants aux dernières normes pour les parties wifi, Bluetooth et USB par exemple.

Conçu autour de la plateforme modulaire et évolutive Intel® NUC Elements Extreme, le MOVE Ultimate a été pensé pour les joueurs ! Transportable, mise à niveau du matériel simple, compatibilité carte graphique long format, etc.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Processeur Intel® Core™ i9-9980HK 8 Cœurs – 16 Threads 16Mb Cache, 2.40-5.00GHz (existe aussi en ® Core™ i5-9300H4 Cœurs – 8 Threads 8Mb Cache, 2.40-4.10GHz et Intel® Core™ i7-9750H6 Cœurs – 12 Threads 128Mb Cache, 2.60-4.50GHz)

Mémoire Soddim DDR4, extensible jusqu’à 64Gb

Carte Vidéo Intel® Graphic UHD 630PCIe X16 Slot Compatible Carte Graphique 30cm

Stockage SSD M.2 PCIe NVMe

Option 2 x SSD M.2 2280, compatible Raid 0, 1

Réseau Réseau 10/100/1000 Mbit/s (i219-LM / i210-AT) Intel WiFi 6 AX200

Bluetooth™ 5.1

Ports E/S

2 x RJ-45,

4 x USB 3.1 Gen 2

1 x HDMI 2.0a

1 x 3.5 Audio / TOSLINK

2 x Thunderbolt™ 3

Bloc d’alimentation 650W Gold / 750W Gold en fonction configuration

Matériaux : Aluminium

Dimensions : 38,5 x 18 x 23 cm

Poids : environ 5,6 kg pour notre modèle de test

Garantie : 3 ans

Contenu de la boîte :

La boîte contient les éléments suivants :

Ordinateur Move Ultimate

1 câble d’alimentation

1 câble HDMI 70cm 4K

1 n otice pour l’ouverture du boitier en multilingue

2 tournevis pour montage et démontage

Voici le boitier Move Ultimate à coté d’un boitier Corsair au format grande tour… Il a l’air tout petit et assez peu profond. Ses réels concurrents sont plus à chercher du coté du Razer Tomahawk et du CoolerMaster Mastercase NC100 utilisant eux aussi la même plateforme.