8BitDo Retro R8 Mouse : la souris rétro qui booste votre setup gaming

Les amateurs de rétro-gaming peuvent se réjouir : la marque 8BitDo continue d’étoffer son catalogue avec un accessoire au design familier mais aux performances bien actuelles. Avec la 8BitDo Retro R8 Mouse – N Edition, l’expérience gaming prend une tournure aussi stylée qu’efficace.

La marque suédoise 8BitDo s’est imposée au fil des années comme une référence dans le domaine des périphériques inspirés des consoles d’antan. Connue pour ses manettes et claviers au look rétro, elle confirme ici sa maîtrise du design vintage allié à une technologie de pointe.

Un design rétro assumé pour une intégration parfaite

Inspirée des consoles de jeu emblématiques des années 80, la Retro R8 Mouse – N Edition s’aligne esthétiquement avec le Retro 87 Mechanical Keyboard de la même marque. Le duo forme une combinaison homogène, parfaite pour les setups orientés gaming nostalgique. Les lignes épurées, la couleur grise typique, et les touches de rouge vif rappellent immédiatement les consoles de salon de l’époque.

Un socle de recharge multifonction pour plus de praticité

Le constructeur enrichit sa gamme avec un dock de recharge multifonction livré avec la souris. Ce socle ne sert pas seulement à recharger l’appareil : il agit également comme répéteur pour le dongle sans fil, garantissant une connexion stable et sans interruption. Ce petit plus souligne la volonté de 8BitDo de proposer des accessoires bien pensés, adaptés aux besoins des utilisateurs modernes.

Des performances pensées pour les gamers exigeants

Sous son apparence vintage, la Retro R8 Mouse cache une technologie haut de gamme. Elle intègre quatre boutons latéraux programmables, offrant une personnalisation avancée pour les jeux ou la productivité. Ses switchs Kailh GM X Micro assurent une durabilité impressionnante avec une longévité de 100 millions de clics.

Côté précision, la souris propose 6 niveaux de sensibilité, ajustables de 50 à 26 000 DPI. Une plage suffisamment large pour s’adapter aussi bien aux joueurs compétitifs qu’aux utilisateurs classiques recherchant un outil fluide et précis.

Personnalisation complète avec 8BitDo Ultimate Software V2

La force de la gamme 8BitDo réside aussi dans son logiciel compagnon. Grâce à 8BitDo Ultimate Software V2, les utilisateurs peuvent entièrement remapper les boutons, créer des macros sur mesure, ou encore affiner les paramètres de sensibilité. Une flexibilité rare pour une souris vendue à un prix abordable.

Cette interface permet également de sauvegarder différents profils selon les besoins : un pour le jeu, un pour le travail, un autre pour la navigation, etc. Tout est pensé pour offrir une expérience utilisateur intuitive et personnalisée.

Un tarif compétitif pour une souris premium

Proposée au tarif public conseillé de 49,99 € (ou 44,99 £), la 8BitDo Retro R8 Mouse se positionne comme un produit à l’excellent rapport qualité-prix. Elle saura séduire aussi bien les collectionneurs de matériel rétro que les gamers en quête de performances fiables.

Sa sortie européenne, annoncée par Game Outlet Europe, confirme l’ambition de la marque d’élargir sa présence sur le continent. Les stocks sont limités pour les premiers modèles, ce qui renforce encore son attractivité auprès des fans.

Récapitulatif technique

Design inspiré des consoles rétro (coloris N Edition)

Compatible avec le Retro 87 Mechanical Keyboard

Dock de recharge multifonction inclus

Fonction de répéteur sans fil intégrée dans le dock

4 boutons latéraux programmables

Switchs Kailh GM X Micro (durée de vie : 100 millions de clics)

Sensibilité réglable de 50 à 26 000 DPI

Logiciel 8BitDo Ultimate Software V2 pour la personnalisation

Prix public : 49,99 € / 44,99 £

