LENSO SOLAR, pour voir vos films en grand dans votre salon !

La marque Lenso dévoile son nouveau vidéo projecteur compact Lenso Solar. Un projecteur qui annonce une « taille d’écran » allant jusqu’à 4 mètres de diagonale.

Depuis quelques années, le marché du projecteur a évolué et séduit le grand public. Il faut dire que dans le domaine, les marques ont fait de progrès considérables pour offrir une image de qualité, lumineuse et de grande taille. Lenso qui a fait de ce segment sa priorité nous dévoile un nouveau projecteur de salon.

Lenso Solar, un projecteur compact qui tient la route ?

Ce nouveau venu dans la gamme de Lenso aura de quoi séduire ceux qui ne veulent pas s’encombrer d’un projecteur trop imposant. IL mesure en effet 18.1cm x 2.3cm x 13.1cm. Équipé d’Android 9 comme système d’exploitation, ce projecteur propose une puissance de 300 ANSI Lumens et un contraste ratio de 1000 :1.

Comme pour la plupart des projecteurs, il est équipé d’une correction automatique du trapèze. Concrètement cela signifie que vous pouvez mettre le projecteur à côté de votre canapé plutôt que sur la table basse et que celui-ci vous affichera une image rectangulaire bine plate et à niveau.

Pour ce qui est de la projection de vos films ou séries préférés, le projecteur Lenso Solar a opté pour la technologie LCS et annonce le support d’une résolution de 1080p et supporte les formats HEVC, H.265, MPEG-2, MPEG-4, H.264, VP8, VP9 pour la partie vidéo.

Pour ce qui est de la taille d’affichage, le Lenso Solar peut afficher une diagonale allant de 1 mètre à 4 mètres.

Connectivité Wi-Fi et Bluetooth pour plus de confort.

Le Lenso Solar pourra en effet être associé à votre ordinateur, smartphone ou encore votre box via une connexion Wi-Fi. On notera le support à la fois du 2.4GHz et du 5GHz. Le Bluetooth est lui aussi présent pour permettre par exemple de diffuser le son de votre film ou série directement sur des enceintes Bluetooth de salon. À noter que si vous ne le faites, vous pourrez profiter des haut-parleurs intégrés d’une puissance de 5 Watts du projecteur.

Pour ce qui est de l’interface utilisateur, grâce à Android 9, il sera possible d’accéder à des services de streaming en ligne comme Netflix, YouTube, PrimeVideo, TuneIn, Spotify et bien d’autres. Enfin détail intéressant, il est fourni avec une télécommande qui vous permettra de le commander depuis votre canapé.

Prix et Disponibilité.

Le Lenso Solar est d’ores et déjà disponible au prix de 499€ (en promo pour le moment à 399€).