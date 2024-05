Test : Tangem : Votre portefeuille sans fil pour crypto-actifs à portée de carte.

Avec l’essor des cryptomonnaies, la nécessité d’une gestion sécurisée et accessible des actifs numériques devient primordiale. Ici, Tangem propose une solution innovante avec son portefeuille physique sous forme de cartes. Cette technologie combine simplicité, portabilité et sécurité, rendant la gestion des crypto-actifs plus pratique pour les utilisateurs.

Que vous soyez novice ou expert, découvrez comment Tangem permet la gestion des crypto-actifs tout en garantissant leur sécurité.

Préambule.

Tangem est une entreprise Suisse innovante fondée en 2017, spécialisée dans les solutions de stockage de cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Solana et encore bien d’autres et les technologies de blockchain. Elle se distingue par ses portefeuilles matériels sous forme de cartes à puce intelligentes, offrant une sécurité de haut niveau certifiée EAL6+ pour protéger les actifs numériques contre les cyberattaques et les pertes. Avec une mission de rendre la gestion des cryptomonnaies simple et accessible.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques :

Les cartes Tangem offrent la norme la plus élevée en matière de sécurité des puces, avec une protection contre toutes les attaques, qu’elles soient invasives ou non invasives. Elles sont résistantes à la poussière, à l’eau et aux températures extrêmes (-25°C à 50°C), ainsi qu’aux rayons X, aux impulsions électromagnétiques et aux décharges électrostatiques. Conçues avec une puce et une antenne sans points de vulnérabilité, elles sont robustes et fiables.Chaque carte est protégée contre la contrefaçon grâce à une vérification de l’authenticité via l’application Tangem. Toujours prêtes à fonctionner sans besoin de recharge.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

3 cartes Tangem.

manuel d’instruction et QR code pour l’application.