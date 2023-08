TikTok bloqué par le gouvernement sénégalais suite à la présence de personnes malveillantes sur la plateforme.

Le Sénégal, réputé pour sa culture vibrante et sa population dynamique, a récemment pris une mesure radicale en bloquant TikTok sur son territoire. Cette décision, annoncée par le ministre des Communications, Moussa Bocar Thiam, fait suite à la présence croissante de personnes malveillantes sur la plateforme de médias sociaux.

TikTok, l’application de partage de vidéos de courte durée, a connu une popularité fulgurante au Sénégal ces dernières années. Des millions de jeunes utilisateurs sénégalais ont rejoint la plateforme pour partager leur créativité, leurs danses, et exprimer leur identité culturelle. Cependant, cette popularité a également attiré l’attention d’individus malintentionnés cherchant à exploiter l’innocence de certains utilisateurs.

Pour le gouvernement, ces derniers mois, plusieurs activités malveillantes sur TikTok ont connu une augmentation alarmante. Des comptes dont le but est de diffuser de fausses informations, d’encourager la haine et la violence, voire de participer à la déstabilisation du pays.

La décision du gouvernement

Face à cette menace grandissante, le ministre des Communications, Moussa Bocar Thiam, a annoncé publiquement que le gouvernement sénégalais prendrait des mesures pour faire face à cette menace. Le blocage de TikTok est une mesure temporaire visant à permettre aux autorités de mettre en place des contrôles plus stricts sur les contenus publiés sur la plateforme. Le ministre a souligné que cette décision n’était pas prise à la légère, mais qu’elle était nécessaire pour préserver la paix et l’harmonie dans la société sénégalaise.

Réactions des utilisateurs et de l’industrie

La décision de bloquer TikTok au Sénégal a suscité des réactions mitigées parmi les utilisateurs. Certains estiment que c’est une mesure nécessaire pour protéger les plus vulnérables et préserver l’image positive des médias sociaux. D’autres, en revanche, considèrent cette action comme une atteinte à la liberté d’expression et regrettent la perte d’une plateforme de créativité et de divertissement.

Le ministre des Communications, Moussa Bocar Thiam, a souligné l’importance de la coopération entre les entreprises de médias sociaux et les autorités. Les opérateurs seront en outre tenus de mettre en place des solutions pour que la plateforme ne soit pas accessible et qu’ils devront se conformer “aux réquisitions notifiées”.