Tester des produits de cybersécurité – lesquels sont les plus adaptés à vos besoins ?

De nos jours, la cybersécurité est une préoccupation essentielle, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Pour l’usage personnel, vous trouverez de nombreuses offres de produits de cybersécurité, qui peuvent vous aider à améliorer votre protection et votre confidentialité sur Internet. Parmi les nombreuses offres disponibles, il est parfois difficile de savoir quels points privilégier pour faire votre choix afin d’opter pour les meilleurs produits disponibles. Dans ce but, nous vous partageons nos conseils pour vous aider à trouver les meilleurs produits de cybersécurité, en fonction de vos besoins.

Des produits de cybersécurité de plus en plus utilisés en 2021

Davantage de personnes prennent au sérieux la nécessité de profiter d’une protection adaptée sur Internet, pour l’ensemble des appareils utilisés, qu’il s’agisse des ordinateurs, des tablettes, ou des IoT. Cela peut notamment s’expliquer suite à la recrudescence des attaques des pirates sur Internet, que l’on a pu retrouver à la une de l’actualité à différentes reprises ces dernières années. Vol de données confidentielles, rançons, introduction de logiciels malveillants, mails de phishing ouverts par mégarde : face à ces nombreux types d’attaques, une protection adaptée est nécessaire.

De ce fait, de plus en plus de personnes s’intéressent aux antivirus, au pare-feu, à l’utilisation d’un VPN, ou encore aux gestionnaires de mot de passe, entre autres produits de cybersécurité proposés sur Internet. Parmi les nombreuses offres en ligne, comment choisir les produits qui correspondent à vos besoins et votre activité en ligne ?

Comment sélectionner des produits de cybersécurité qui vous conviennent ?

De nombreux produits de cybersécurité vous proposent des périodes d’essai, ce qui peut être très intéressant pour tester l’ensemble de leurs fonctionnalités, et vous assurer qu’elles vous conviennent. Si vous n’avez pas le temps de tester l’ensemble des options qui se présentent à vous, favorisez ces critères pour faire votre choix.

Les meilleures performances

Tout d’abord, vous devrez vous assurer que le produit de cybersécurité proposé présente les meilleures performances possibles. Pour cela, vous pourrez bien sûr lire les avis des personnes ayant déjà utilisé ces produits, mais attention, il ne s’agit pas toujours de sources fiables pour faire votre choix.

Pensez à analyser les différentes sécurités proposées par ce produit, et regardez si des tests ont pu être réalisés, pour prouver leur résistance face aux attaques des cybercriminels. Ces tests doivent être récents et régulièrement renouvelés, pour vous assurer que la sécurité et l’efficacité des produits sont optimales.

Un support technique à votre écoute

Un autre point essentiel, que vous devrez prendre en compte pour être en mesure de faire un choix éclairé, est la présence d’un support technique. Bien que certaines offres de produits de cybersécurité peuvent être alléchantes, cela peut en réalité cacher un manque de service client, ce qui n’est pas des plus pratiques si vous rencontrez un problème avec le produit sélectionné. Les entreprises qui proposent ces produits sont souvent internationales, vous vérifiez que quelqu’un puisse vous répondre en français.

L’offre que vous choisirez doit disposer d’un support technique à votre écoute, qui fait preuve d’un maximum de réactivité pour vous aider à trouver la solution aux problèmes rencontrés au plus vite, d’autant plus si vous n’êtes vous-même pas un spécialiste de la cybersécurité et des outils de la sorte.

Une protection polyvalente

Certains spécialistes de la cybersécurité peuvent vous proposer différents outils de protection. Il peut être intéressant de choisir une protection polyvalente, dont vous pourrez profiter sur l’ensemble de vos appareils, qu’il s’agisse de votre téléphone portable ou de votre ordinateur.

Il peut être aussi plus intéressant de profiter de packs dans lesquels vous retrouverez différents produits de cybersécurité, pour un tarif plus avantageux. Par exemple, vous pourriez opter pour un VPN qui offre également un gestionnaire de mots de passe, ce qui vous permet de gagner du temps dans votre recherche de produits de cybersécurité performants et polyvalents.

Des services fiables

Enfin, assurez-vous que les produits de cybersécurité qui vous intéressent vous sont proposés par des entreprises fiables et reconnues. Préférez vous fier aux grands noms de la sécurité, et assurez-vous de télécharger ces produits sur des sites fiables, pour éviter tout téléchargement de pièces jointes malveillantes. Sur Internet, on n’est jamais trop prudent !

Et vous, quels produits de cybersécurité utilisez-vous au quotidien, et quels sont vos conseils pour améliorer votre sécurité sur Internet et profiter des meilleures performances disponibles ?