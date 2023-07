TENWAYS CGO600 Pro, un deux roues électrique et connecté.

Avec son TENWAYS CGO600 Pro, la marque de vélo TENWAYS propose un vélo électrique ultra léger de 16Kg batterie comprise et pouvant atteindre une autonomie de 100 km. En prime il est connecté à votre smartphone !

Avec l’arrivée du Covid il y a 3 ans et les restrictions imposées, le marché du vélo et plus particulièrement celui du vélo électrique a explosé au point où en 2020/2021, acheter un vélo électrique nécessitait des délais de fou un peu comme une nouvelle voiture actuellement. Fort de cette situation, certains se sont développés dans le domaine. C’est le cas de TENWAYS qui nous propose cette fois un vélo connecté.

TENWAYS CGO600 Pro, 16kg tout nu !

Alors, oui pour le coup, le TENWAYS CGO600 Pro s’offre une silhouette moderne et minimaliste qui plaira à certains. Mais ce que l’on retient surtout de ce vélo c’est que la marque annonce un poids de 16 Kg avec la batterie. Une prouesse rendue possible grâce à une combinaison de matériaux légers comme des garde-boue TENWAYS en aluminium, ou encore une transmission à courroie en carbone Gates.

Concernant cette courroie, la marque annonce d’ailleurs une durabilité maximale qui permet de rouler plus 30 000km de conduite sans entretien. Le vélo est également doté d’une potence réglable, un éclairage avant intégré au vélo.

Pour ce qui est du moteur, la marque a opté pour son TENWAYS CGO600 Pro un moteur de moyeu arrière de 250W avec embrayage. En outre, le vélo est équipé d’un écran ultra minimaliste qui ne donnera que les informations utiles. La batterie est une batterie portable amovible de 360 Wh de puissance, selon la marque celle-ci est en mesure d’atteindre une autonomie de 100 km. Autonomie qui peut être rallongée avec la batterie portable externe.

Prix et Disponibilité.

Le TENWAYS CGO600 Pro est disponible en noir, gris, bleu, vert et est proposé au prix de €1.799.