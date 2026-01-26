EagleCam 5 de MAGIC EAGLE® : une caméra connectée taillée pour la forêt et la faune sauvage.

Dans les étendues boisées, la surveillance efficace de l’activité animale ou humaine requiert un équipement robuste, fiable et capable de fonctionner sans supervision constante. La EagleCam 5, proposée par MAGIC EAGLE®, s’adresse à ceux qui surveillent des zones isolées comme les forêts, les terrains privés ou les sentiers sauvages. Conçue comme une caméra de piste connectée, elle combine technologies modernes et autonomie accrue pour offrir un outil polyvalent aux chasseurs, aux chercheurs et aux gestionnaires de territoires.

La EagleCam 5 est avant tout un appareil pensé pour rester en place, longtemps, dans des environnements difficiles. Elle arbore une conception robuste avec un indice d’étanchéité IP66, ce qui signifie qu’elle résiste à la pluie, à la poussière et aux aléas climatiques que l’on rencontre en milieu forestier. Ce critère est essentiel pour une caméra destinée à surveiller les zones boisées, où les conditions peuvent passer rapidement du soleil éclatant aux averses soutenues sans avertissement.

La caméra inclut également un capteur haute résolution de 5 mégapixels, qui lui permet de capturer des images nettes tant en pleine journée qu’à la tombée de la nuit. Grâce à sa capacité d’enregistrer des vidéos en 2 K, elle se positionne au‑dessus des modèles d’entrée de gamme qui se contentent généralement de résolutions plus basses.

Connectivité intelligente sans SIM

L’un des aspects les plus remarquables de la EagleCam 5 est sa capacité à se connecter en 4G sans qu’un utilisateur n’ait à insérer une carte SIM. Grâce à la technologie SignalSync, la caméra se branche automatiquement au réseau cellulaire local le plus fort disponible. Cela élimine une étape fastidieuse et réduit les contraintes liées à l’achat ou à la gestion d’un forfait traditionnel.

Cette connexion 4G permet non seulement de transmettre les images capturées, mais aussi de consulter la vision en direct (live view) via l’application mobile de MAGIC EAGLE®. Il devient possible de surveiller en temps réel ce qui se passe dans la forêt ou sur une parcelle, depuis n’importe quel endroit où l’on dispose d’un accès internet.

Une autonomie pensée pour l’isolement

Contrairement à beaucoup de caméras de piste qui s’épuisent rapidement faute de source d’énergie fiable, la EagleCam 5 propose une solution presque autonome : une batterie interne de 13 000 mAh associée à un panneau solaire inclus dans le pack. Ensemble, ils permettent une alimentation continue sans devoir revenir régulièrement changer des piles. Cette approche est particulièrement adaptée à la surveillance de zones reculées en forêt, où revenir fréquemment pour changer des batteries serait contre‑productif.

Les utilisateurs qui ont testé le système soulignent que cette combinaison de batterie et panneau solaire peut maintenir la caméra en fonction pendant de longues périodes, même dans des endroits où l’accès direct est difficile. Ce mode de fonctionnement réduit l’intervention humaine et augmente l’efficacité de la surveillance.

Détection intelligente et données précises

La EagleCam 5 ne se contente pas de capturer des images. Elle intègre également une fonction de reconnaissance intelligente des espèces grâce à l’IA, ce qui permet de filtrer les déclenchements inutiles (comme les branches remuées par le vent) et de signaler précisément les animaux d’intérêt. Cela aide à réduire la surcharge d’images inutiles et à se concentrer sur ce qui compte réellement.

Ce type de filtrage est notamment utile en forêt, où la faune est diverse et les mouvements fréquents. Grâce à l’IA, une grande partie des images capturées peuvent être automatiquement classées, offrant une expérience plus fluide au gestionnaire de la caméra.

Fonctionnalités supplémentaires utiles

Outre la capture d’images et de vidéos, la camera propose plusieurs fonctionnalités annexes intéressantes :

Détection rapide (0,3 seconde) pour ne rien manquer des mouvements rapides dans la nature.

Vision nocturne infrarouge sans lueur , qui permet de capturer des clichés discrets même dans l’obscurité profonde, sans perturber la faune.

Suivi GPS et anti‑vol intelligent , utile pour retrouver l’emplacement précis de l’appareil ou recevoir des alertes si celui‑ci est déplacé.

Données liées aux conditions environnementales comme la température, l’heure, l’humidité ou même la phase lunaire, ajoutées aux métadonnées de chaque capture.

Ces options renforcent l’aspect pratique de la caméra pour des usages variés, qu’il s’agisse de surveillance de faune sauvage, de suivi de zones naturelles protégées ou de monitoring de propriétés forestières privées.

Simplicité d’usage

La mise en place de la EagleCam 5 est conçue pour être intuitive : après avoir fixé la caméra à un arbre ou un support grâce aux sangles robustes fournies, il suffit de la configurer via l’application mobile de MAGIC EAGLE®. L’interface guide pas à pas l’utilisateur, ce qui permet d’avoir l’appareil opérationnel en quelques minutes.

Une fois installée, la caméra fonctionne en grande partie de manière autonome. Les notifications reçues par l’application avertissent l’utilisateur lorsqu’un événement intéressant se produit, ce qui évite d’avoir à vérifier constamment manuellement.

