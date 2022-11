Fluora Mini, la plante connectée qui vous apportera la lumière.

Avec Fluora Mini, la société color+light propose une nouvelle version de sa plante d’appartement décorative connectée. Un produit de décoration qui saura le soir créée une atmosphère tropicale pour mettre de l’ambiance dans votre salon.

Depuis quelques années maintenant, la décoration intérieure a pris une place importante dans notre quotidien. On peut même trouver des métiers comme décorateur d’intérieur ou encore conseillés en intérieur. En outre, des sites comme Pinterest ou les émissions TV concernant la décoration sont légion et permettent à tout un chacun de trouver des idées pour créer un intérieur cosy.

Et si vous ne suivez pas ce genre d’émissions, pas de soucis, certaines chaines de magasins sont là pour vous inciter à décorer votre maison ou votre appartement. Et c’est dans ce segment que l’entreprise américaine color+light se positionne avec ce nouveau produit.

Fluora Mini, la plante d’intérieur pour ceux qui n’ont pas la main verte.

Cette décoration en forme de plante artificielle se compose de 3 tiges qui composent au total 9 feuilles lumineuses. Chaque feuille lumineuse se compose de 15 LED pour faire au total 135 LED sur la plante. Et ce pour un total de 30 Watts.

Les LED sont multi chromatiques et il sera possible de générer toute sorte d’ambiance allant du vert au bleu en passant par le rose. À noter que chaque feuille peut avoir une couleur différente ou au contraire toute la même couleur.

Connectée pour créer des atmosphères et compatible avec votre domotique.

Le plus de cette plante artificielle high-tech Fluora Mini, est que son support (un pot de fleurs) est équipé d’une connexion 802.11b/g/n et est associée à une application pour smartphone ou tablette. Depuis l’application, il est possible de régler la luminosité ou créer des scénarii. En outre, la société color+light annonce une compatibilité avec des services comme Alexa d’Amazon, HomeKit d’Apple, L’assistant Google ou encore le système Philips Hue. Au final le seul fil que vous verrez sera celui de la prise de courant sur laquelle sera branchée la plante artificielle.

Prix et Disponibilité.

Disponible pour le mois de mars 2023, la plante connectée Fluora Mini est actuellement disponible sur le site de fond participatif Indiegogo au prix de 200€ au lieu de son prix officiel de 330€.