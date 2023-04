Snapchat+, déjà 3 millions de clients pour l’offre payante !

Selon les dernières analyses de Bloomberg, le service d’abonnement de Snap, à savoir, Snapchat+ aurait déjà reçu l’adhésion de plus de 3 millions d’utilisateurs. Un business modèle payant qui semble être efficace.

Snapchat fait partie des grands réseaux sociaux actuels qui fait la « guerre » avec Facebook, Twitter, TikTok et autres. Pourtant lorsque l’entreprise avait annoncé une formule payante, certains sont restés dubitatifs. Après une première période de « mise en place », le constat est plus que positif pour l’entreprise.

Snapchat+, une offre payante qui roule.

Snapchat+ a vu le jour en 2022 avec un service d’abonnement payant. Ce service payant que propose la société propose des fonctions supplémentaires disponibles uniquement aux membres qui payent.

Voici d’ailleurs une liste que présente la société des options exclusives :

Meilleurs amis pour toujours (épinglé comme meilleur ami n ° 1) 😊

Indicateur de relecture de l’histoire 👀

Icônes/thèmes d’applications personnalisées 👾 nouvelles icônes ajoutées !

Insigne Snapchat+ ✪

Système solaire ami 🪐

Réponses aux histoires prioritaires ⭐️

Émojis de l’affichage ✌️

Arrière-plans de Bitmoji 🌇 (nouveaux arrière-plans ajoutés)

Compte à rebours Story ⏱

Capture de couleur 🎨

Sons de notification personnalisés 🔔

Modification du Snapscore d’un(e) ami(e) 📈

Chat Fonds d’écran 💬

Boutons de capture personnalisés 🔘

Cadeau Snapchat+ 🎁

Mise en avant de la Story 🚀

Et si certains étaient sceptiques, la société a annoncé avoir franchi la barre du million dans un blog décrivant de nouvelles fonctionnalités, en plus d’annoncer qu’elle avait rendu le service disponible dans 25 pays.

En outre, elle ne compte désormais pas moins de plus de 3 millions d’abonnés. Par ailleurs, il semblerait que l’éditeur du réseau social a attiré 1 million de clients payants au cours des 11 dernières semaines.

Et cela devrait encore grimper.

Il se pourrait que ce nombre d’abonnés grimpe encore plus, car l’opérateur américain Verizon aurait passé un accord avec l’éditeur et pour séduire de nouveaux clients, l’opérateur américain va offrir à ses clients la possibilité d’acheter le service Snapchat+ via sa boutique d’abonnement en ligne.