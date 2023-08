Samsung Galaxy Tab S9, une tablette haut de gamme !

Samsung a profité de son Samsung Galaxy Unpacked 2023 pour dévoiler sa nouvelle Samsung Galaxy Tab S9. Une tablette de nouvelle génération qui aux dires de la marque fixe une nouvelle norme avec une expérience Galaxy haut de gamme sur une tablette.

La semaine passée vous avez tous découvert lors du Samsung Galaxy Unpacked, les nouveaux Samsung Galaxy pliable. Nous y viendront d’ailleurs d’ici quelques temps avec des tests bien poussés. Mais le géant sud-coréen a aussi profité de cet évènement pour présenter sa nouvelle tablette.

Samsung Galaxy Tab S9, tout dans la continuité.

Alors que dire de cette nouvelle tablette que nous propose Samsung et qui a pour référence Samsung Galaxy Tab S9 ? Tout d’abord qu’elle se décline en trois versions : Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et UltraGalaxy Tab S9 Ultra.

Et bien tout d’abord que cette nouvelle tablette s’offre un écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces avec le support du HDR10+ pour la version la plus haut de gamme à savoir la Galaxy Tab S9 Ultra. Ce nouvel écran offre notamment un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est équipée de la technologie Eye Comfort qui réduit la lumière bleue de plus de 70 % pour un meilleur confort des yeux.

Du processeur de ouf et de la mémoire jusqu’à 1TB.

Il en est de même pour les versions Galaxy Tab S9 et Galaxy Tab S9+ à la différence que la Galaxy Tab S9 est dotée d‘un écran de 11 pouces et la Galaxy Tab S9+ d’un écran de 12,4 pouces. Les trois modèles sont propulsés par un processeur Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy. Celui-là même qui vient équiper les Samsung Galaxy Z Flip5.

Pour ce qui est de la mémoire, les trois modèles sont disponibles en version 12GB+256GB. A noter que pour les versions S9+ et S9 Ultra, il est possible d’avoir du 12GB+512GB voire même pour la S9 Ultra du 16GB+1TB. A noter qu’elles sont toues les trois équipées d’un lecteur de carte MicroSD.

Photo et connectivité.

Pour ce qui est des capteurs photos, les deux modèles haut de gamme sont munis d’un capteur arrière de 13MP AF avec en outre un second capteur 8MP Ultra-Wide. Pour le capteur avant, Samsung a opté pour un capteur de 12MP Ultra-Wide.

Pour ce qui est de la connectivité, les trois modèles héritent de la 5G, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth. On notera également la présence du stylet S Pen, d’une solution audio intégrant 4 haut-parleurs AKG.

A relire : Samsung Galaxy Z Flip5, quoi de neuf au pays des pliables ? Ça y est, le Samsung Galaxy Z Flip5 a été dévoilé hier par Samsung. Le constructeur coréen avait pour le coup met les petits plats dans les grands avec des événements de…

Prix et Disponibilité.

La série Galaxy Tab S9 peut être réservée à partir du 26 juillet dans certains marchés et sera plus largement disponible dès le 7 août.

La série est disponible en 2 coloris, Beige et Graphite, et dans 3 formats : 14,6 pouces pour la Tab S9 Ultra (àpd 1.339€), 12,4 pouces pour la Tab S9+ (àpd 1.119€) et 11 pouces pour la Tab S9 (àpd 899€).