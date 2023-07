Samsung Galaxy Z Flip5, quoi de neuf au pays des pliables ?

Ça y est, le Samsung Galaxy Z Flip5 a été dévoilé hier par Samsung. Le constructeur coréen avait pour le coup met les petits plats dans les grands avec des événements de ouf sur son territoire et une présentation mondiale en ligne. Alors, partons à la découverte de ce nouveau venu.

Samsung, acteur majeur dans le monde du smartphone avait annoncé son Samsung Galaxy Unpacked 2023 pour hier, en date du 26 juillet 2023. Et le constructeur coréen a tenu ses promesses. Ainsi, elle a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones pliable.

Samsung Galaxy Z Flip5 : l’outil de poche ultime pour s’exprimer sans compromis

Voilà un des « slogans » que nous annonce le constructeur coréen pour ce nouveau Samsung Galaxy Z Flip5. Il faut dire qu’une fois de plus Samsung a su bien travailler pour proposer un nouveau pliable de qualité.

Pour ce qui est du smartphone il devrait séduire ceux qui sont tentés par un smartphone pliable. Tout d’abord parce que ce nouveau venu s’annonce comme le plus fin du marché actuel. Plié il propose une taille de 71.9 x 85.1 x 15.1mm. Une fois déplié il mesure 71.9 x 165.1 x 6.9mm. Le tout pour un poids de 187 grammes.

Un écran pliable qui en jette.

Le Galaxy Z Flip5 est un smartphone révolutionnaire qui repousse les limites de la technologie mobile. Doté d’un écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, il offre une expérience visuelle époustouflante. Le Flex Window de 3,4 pouces offre un affichage Super AMOLED, idéal pour une utilisation rapide des applications.

Ce bijou de technologie se démarque également par ses dimensions compactes lorsqu’il est plié, mesurant seulement 71,9 x 85,1 x 15,1 mm. Une fois déplié, il atteint une taille de 71,9 x 165,1 x 6,9 mm. Malgré sa conception compacte, il est doté d’une batterie puissante de 3 700 mAh, offrant une autonomie exceptionnelle.

De la photo de qualité qui fait plaisir et un processeur dernier cri.

Côté photo, le Galaxy Z Flip5 ne déçoit pas avec sa caméra avant de 10 MP pour les selfies et sa double caméra arrière. La caméra arrière comprend un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un objectif grand-angle de 12 MP avec mise au point automatique Dual Pixel et stabilisation optique de l’image.

Sous le capot, le Galaxy Z Flip5 est alimenté par le Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform de Qualcomm, assurant une performance fluide et réactive. Avec deux options de mémoire, 8 Go de RAM et un stockage interne allant jusqu’à 512 Go, il offre suffisamment d’espace pour stocker toutes vos données.

La recharge de la batterie est également rapide et pratique, avec une recharge filaire jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes environ grâce à l’adaptateur 25W et au câble USB-C 3A. De plus, la recharge sans fil est également prise en charge grâce à la technologie Fast Wireless Charging 2.0 et Wireless PowerShare, qui permet de charger d’autres appareils compatibles.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est également conçu pour résister à l’eau, grâce à son indice de protection IPX8, le protégeant jusqu’à 1,5 mètre de profondeur en eau douce pendant 30 minutes maximum.

Enfin, ce smartphone est équipé des dernières technologies de connectivité, y compris la 5G et le Wi-Fi 6E, pour une navigation rapide et fluide sur le Web. Avec sa sécurité renforcée grâce à Samsung Knox avec Samsung Knox Vault, le Samsung Galaxy Z Flip5 offre une expérience mobile haut de gamme dans un design élégant et compact.

Prix et Disponibilité.

Disponible en différentes couleurs, le Samsung Galaxy Z Flip5 dont Mint, Graphite, Cream, Lavender, Gray, Blue, Green et Yellow, le Galaxy Z Flip5 est disponible à partir de 1199€.