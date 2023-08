Pourquoi ma connexion WiFi est-elle lente ? On vous explique les causes et les solutions.

La connectivité est essentielle de nos jours, mais une connexion Wi-Fi lente peut être frustrante et inquiétante pour de nombreux utilisateurs. Que ce soit pour le travail, les loisirs ou les communications, une vitesse de connexion insuffisante peut entraver notre productivité et notre plaisir en ligne.

Mais pourquoi ma connexion WiFi est-elle parfois lente ? Dans cet article, nous allons explorer les principales causes de cette lenteur et vous donner des solutions pour améliorer votre expérience de navigation.

Interférences et congestion du réseau :

L’interférence et la congestion du réseau sont l’une des principales raisons de la lenteur des connexions WiFi. Plus précisément, si votre routeur est situé dans une zone dense où de nombreux autres réseaux WiFi sont présents, cela peut entraîner des interférences et une diminution des performances de votre propre réseau. Car au final, le Wi-Fi ce n’est jamais que des ondes ! Et comme de nos jours, tout le monde à une box Internet avec du Wi-Fi, les réseaux WiFi voisins peuvent utiliser les mêmes canaux de fréquence, entraînant ainsi une congestion qui nuit à la vitesse de transmission des données.

Solution : Changez le canal WiFi de votre routeur ou de votre box. Pour rappel, en 2.4GHz, il y a 13 canaux parmi lesquels vous pouvez choisir d’émettre. Accédez à l’interface de configuration de votre routeur ou de votre Box et choisissez un canal moins encombré pour améliorer les performances de votre réseau WiFi.

Pour découvrir quels sont les canaux les moins utilisez, vous pouvez utiliser des outils comme par exemple l’application WiFi Analizer sur votre smartphone ou Inssider sur votre ordinateur sous Windows. Il y a bien sur d’autres logiciels mais ceux-ci sont simples et facile à utiliser.

Obstacles physiques :

Le Wi-Fi c’est des ondes, et pour que les ondes circulent bien, il leur faut de l’espace. Les murs épais, les meubles métalliques, les appareils électroménagers et autres obstacles physiques peuvent affaiblir le signal WiFi. Plus le signal doit traverser d’obstacles, plus la qualité de la connexion se détériore, entraînant ainsi une connexion lente. On notera au passage que le type de murs peut aussi affecter la qualité des ondes. Un mur fait de vieilles pierres sera moins perméable aux ondes qu’une cloison moderne en bois et placo ou qu’une paroi de parpaing.

Solution : Il conviendra donc de placer votre routeur dans un endroit central et dégagé de votre maison ou de votre bureau. Évitez de le placer près d’obstacles tels que des murs épais ou des appareils électroménagers qui pourraient perturber le signal. Eviter aussi de venir mettre votre routeur ou votre box derrière la TV, dans un meuble TV pour qu’on ne la voie pas. On vous invite d’ailleurs à aller relire notre article « Comment bien placer ses boitiers Wi-Fi dans la maison ? »

Distance entre le routeur et les appareils :

La distance entre votre routeur et vos appareils joue un rôle crucial dans la vitesse de votre connexion WiFi. Plus vous vous éloignez du routeur, plus le signal est faible, ce qui peut entraîner une lenteur de la connexion. En outre, si vous avez décidé de placer des points d’accès ou des répéteurs, si ceux-ci ont été mal placé dans la maison, cela peut impacter la qualité et la vitesse de votre connexion internet également.

Solution : Essayez de rapprocher vos appareils du routeur ou de la box autant que possible. Si cela n’est pas pratique, envisagez d’utiliser des répéteurs WiFi pour étendre la portée du réseau. Et veillez à les placer à bonne distance également. En effet, le répéteur peut émettre un super bon signal mais si celui-ci est trop loin de votre box ou votre routeur Wi-Fi, il établira une connexion lente et instable.

Matériel obsolète :

Un routeur ou un adaptateur WiFi obsolète peut limiter les performances de votre connexion. Les anciens modèles peuvent ne pas supporter les dernières normes WiFi, entraînant ainsi des vitesses de connexion plus faibles. N’oubliez pas que de nos jours nous avons des normes comme le Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E qui fournissent des débits très élevés. Si vous avez encore un vieux routeur, répéteur avec du Wi-Fi de type 802.11g celui-ci est limité à du 54 Mbps.

Solution : Si votre routeur est ancien et ne prend pas en charge les normes WiFi modernes telles que 802.11ac (Wi-Fi 5) ou 802.11ax (Wi-Fi 6), envisagez de le remplacer par un modèle plus récent et plus performant.

Surcharge du routeur :

Un routeur surchargé peut entraîner une connexion lente. Lorsque de nombreux appareils sont connectés simultanément au réseau, les performances du routeur peuvent être affectées. En effet, soit le routeur est trop sollicité simultanément et ne peut pas répondre à tous les appareils en même temps, soit il y a de la congestion sur les ondes (un peu comme sur l’autoroute en période de vacances).

Solution : Limitez le nombre d’appareils connectés simultanément au routeur, ou envisagez de passer à un routeur plus puissant capable de gérer une charge de trafic plus élevée.

Problèmes de canal de fréquence :

Les routeurs modernes fonctionnent généralement sur deux bandes de fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz. Les plus récents adoptent même la fréquence des 6 GHz (Wi-Fi 6E , Wi-Fi 7). Si la plupart de vos appareils sont connectés à la bande 2,4 GHz, cela peut entraîner des problèmes de congestion et de vitesse.

Solution : Répartissez les appareils sur les deux bandes de fréquences disponibles. Les appareils plus anciens peuvent fonctionner sur la bande 2,4 GHz, tandis que les appareils plus récents et les tâches gourmandes en bande passante peuvent être placés sur la bande 5 GHz. On vous rappelle que si vous avez la chance d’être un client connecté sur de la fibre ou chez un bon câblo-opérateur, il sera impératif de basculer sur le 5GHz. En effet, seules ces normes exploitent des débits au-delà des 100Mbps.

Mauvaise qualité du service Internet (FAI) :

La lenteur de la connexion Wi-Fi peut également être due à une mauvaise qualité du service Internet fourni par votre FAI (fournisseur d’accès Internet). Les problèmes au niveau du FAI peuvent affecter votre vitesse de connexion indépendamment du Wi-Fi.

Solution : Faites tout d’abord un test en filaire en vous branchant directement sur votre box ou votre routeur. Si le débit est toujours mauvais, contactez votre FAI pour déterminer si le problème provient de leur côté et demandez des solutions pour améliorer votre connexion Internet. A noter que souvent, éteindre le routeur, la box, les switch et répéteurs durant quelques minutes peut aider à résoudre le problème.

Applications et mises à jour en arrière-plan :

Certaines applications et mises à jour en arrière-plan peuvent consommer de la bande passante et affecter la vitesse de votre connexion WiFi.

Solution : Gérez les applications en arrière-plan sur vos appareils en désactivant les mises à jour automatiques et en limitant la synchronisation en arrière-plan.

Conclusion

En suivant tous ces conseils, vous devriez pouvoir identifier les problèmes potentiels qui affectent la vitesse de votre connexion WiFi et prendre les mesures nécessaires pour améliorer votre expérience en ligne. L’amélioration de la vitesse de votre WiFi vous permettra de profiter pleinement de vos activités en ligne, que ce soit pour le travail ou les loisirs. N’hésitez pas à expérimenter différentes solutions pour trouver celle qui convient le mieux à votre situation.