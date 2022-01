Sengled annonce une ampoule A19 connectée qui surveille votre état de santé.

A l’occasion de sa présence au CES de Las Vegas, Sengled a présenté une nouvelle ampoule connectée qui a reçu l’Innovation Awards 2022. La particularité de cette ampoule ? Elle surveille votre état de santé et votre sommeil.

Sengled est une entreprise qui propose des ampoules connectées. La marque est active depuis déjà plusieurs années. Elle nous avait d’ailleurs dévoilé en 2015 une ampoule Wi-Fi qui faisait en plus répéteur. Depuis la marque a fait du chemin et repousse encore un peu plus le concept d’ampoule connectée.

Sengled, une ampoule connectée qui suit votre sommeil ?

Alors, oui, cette ampoule tout d’abord intègre à la fois du Bluetooth et du Wi-Fi. Et pour mieux communiquer ou être pilotée, elle peut faire partie d’un réseau maillé Mesh. Mais jusque-là rien d’extraordinaire nous direz-vous.

Sauf que ce qui lui a permis de recevoir l’Innovation Awards 2022 des organisateurs du CES c’est le fait qu’elle est également équipée d’un dispositif qui lui permettra de vous donner un suivi du sommeil ainsi qu’un suivi des mesures biométriques par exemple la fréquence cardiaque ou encore la température corporelle.

Par ailleurs si plusieurs ampoules sont couplées ensemble dans une même pièce. Les ampoules permettront aussi de créer une carte virtuelle de la pièce qui permettra notamment de signaler si une personne présente dans la pièce fait une chute et ne se relève pas.

Bref, vous l’avez compris, cette ampoule pourrait devenir votre couteau suisse dans la maison en terme d’éclairage et d’outil de monitoring de santé.

Attention cependant si cela vous intéresse.

En effet, Sengled avoue qu’elle n’en est encore qu’au tout début du développement de son ampoule connectée multifonction et qu’il lui faudra encore quelques mois avant de la commercialiser. La marque évoque une sortie possible courant du dernier trimestre 2022.