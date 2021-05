Androïd TV transforme votre smartphone en télécommande pour TV.

Avec Androïd TV, Google a su pénétrer le marché des TV connectées et des BOX TV des opérateurs. Avec l’arrivée d’Android 12, Google veut désormais transformer votre smartphone Android en télécommande pour votre TV connectée.

On ne s’en rend pas toujours compte, mais la puissance et la pénétration de Google dans notre quotidien ne cessent de s’accroitre. En effet, alors que la marque a su s’imposer sur le marché du smartphone avec Android, le géant de la toile s’installe aussi confortablement dans le marché des TV connectées avec Androïd TV.

Selon les dernières analyses et études de marché faites, il y a aurait plus de 70 millions de TV connectées dans le monde qui ont comme plateforme Androïd TV comme système d’exploitation.

Des téléviseurs connectés et sans fil.

Ainsi, de nos jours, nos téléviseurs sont pratiquement tous connectés. Ou du moins ils ont la possibilité de l’être. De fait, si vous achetez un téléviseur à ce jour, il sera difficile d’en trouver un sans Wi-Fi et sans Bluetooth.

Grâce au Bluetooth on peut y associer un smartphone pour y diffuser ses musiques préférées, mais aussi un casque audio sans fil.

Quand le smartphone devient la télécommande de votre TV connectée.

Avec l’arrivée d’Android 12, Google annonce l’intégration d’une application spécialement dédiée à Android TV qui permettra d’utiliser votre smartphone comme une télécommande pour votre TV connectée intégrant Androïd TV.

Certes, il existe déjà des applications qui permettent de faire de votre smartphone une télécommande. Mais il semblerait que cette nouvelle application qui sera disponible également pour les smartphones dotés d’Android 11 soit plus conviviale et plus en symbiose avec Android TV.

Il faut dire que sur ce point, Google est le mieux placé pour intégrer les deux systèmes ensemble.

Une App bien fournie et étudiée.

Ainsi, selon les informations diffusées, cette application sera dotée d’une zone de touchpad pour permettre de déplacer le curseur de l’écran de la TV depuis votre smartphone tel un touchpad d’ordinateur.

Sur la partie inférieure, l’application proposera un clavier virtuel comme pour vos SMS ou vos saisies de textes sur votre smartphone.

Une application qui sera poussée par Google !

Pour les plus intéressés, il faudra attendre Android 12 pour pouvoir en profiter. Mais rassurez-vous, si votre smartphone n’hérite pas de suite d’Android 12, la prochaine mise à jour d’Android 11 se verra elle aussi hériter de l’application. En outre, selon les premiers échos reçus, toutes les TV équipées d’Androïd TV seront compatibles avec l’application en toute simplicité pour l’utilisateur.