Paris Rhône Laser Projector, amenez le cinéma chez vous !

Paris Rhône Laser Projector est un nouveau projecteur laser de salon doté de Bluetooth et de Wi-Fi qui remplace l’achat d’un téléviseur pour votre salon. Un projecteur laser qui offre une diagonale allant de 80 pouces à 150 pouces.

De nos jours, nous pourrions pratiquement dire qu’il y a trois manières de regarder ses séries à la maison. La première depuis son ordinateur portable et avouons-le ce n’est pas ce qu’il y a de mieux. La seconde sur un écran plat FULL HD, ce qui est l’usage le plus courant. La troisième c’est avec un projecteur. En effet, cette dernière option peut-être intéressante et offre certains avantages. Et c’est dans ce secteur de marché que se positionne le nouvel appareil que propose la marque Paris Rhône.

Paris Rhône Laser Projector, la solution pour remplacer votre écran ?

Ce projeteur laser que propose la marque offre l’avantage d’avoir une orientation qui fait que vous pouvez le déposer sur le meuble à proximité du mur de projection. De la sorte, pas de soucis de visibilité que quelqu’un passe devant la lentille. Par ailleurs, la marque annonce une diagonale de projection allant de 80 pouces à 150 pouces. Il offre aussi une compatibilité 4K et HDR 10. L’angle de vision supporte jusqu’à 160°. Pour ce qui est de « l’ampoule » la marque annonce une autonomie jusqu’à 25 000 heures d’utilisation. De quoi pouvoir tenir un bon moment même si vous êtes un accro des séries. Soit en outre pas moins de 12 000 films de deux heures.

Pour ce qui est du contraste, le constructeur annonce un contraste de 3000 :1 de quoi permettre un bon rendu d’image même dans une pièce avec pas mal de lumière. Les concepteurs soulignent aussi la présence de la technologie « Motion Smoothing ». Cette technologie permet l’affichage de mouvement rapide pour offrir un rendu plus fluide. De quoi profiter de séquence vidéo de sports moteurs, ou lors de séquence de jeux.

Connectivité à son top.

À ce propos, la marque annonce une compatibilité très large de son projecteur avec des consoles de jeux comme la PS5, la Switch, un ordinateur, un smartphone. Pour ce qui est des sources audio-vidéo possibles, il sera possible de connecter toutes ces sources via un port USB, un port HDMI1, un port HMDI2/ARC. La connectivité se fera via un port LAN Ethernet Gigabit ou via Wi-Fi 802.11ac double bande (2.4GHz ou 5GHz). À noter que le Bluetooth est également présent en entrée comme en sortie pour la partie audio.

Prix et Disponibilité.

Le Paris Rhône Laser Projector est actuellement disponible depuis le site Indiegogo au prix de 1766€ au lieu de 2350€.