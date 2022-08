Bon second trimestre 2022 pour Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung LSI et Unisoc.

Le marché mondial des processeurs pour smartphones a augmenté de 35 % pour atteindre 8,9 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Une bonne chose pour les fabricants de processeurs alors que le marché du smartphone s’effondre en Chine.

Si vous avez suivi notre actualité des derniers jours, vous n’êtes pas sans savoir que le marché du smartphone ne se porte pas bien en Chine. Toutefois, selon un rapport de Strategy Analytics, bureau d’analyse dans le domaine, les vendeurs de processeurs eux ont plutôt bien réussi leur trimestre 2022.

Qualcomm en tête avec 45% de part de marché.

Sans grande surprise, Qualcomm reste encore et toujours le leader du marché. Un leader qui possède pas moins de 45% de part de marché. Concrètement cela veut dire que pratiquement un smartphone sur deux est équipé d’une puce Qualcomm en cette fin de trimestre 2022. Le leader est toujours suivi de MediaTek qui rafle 25% de part de marché. Troisième sur le podium, on retrouve Apple qui s’octroie 22% de part de marché. Un chiffre qui est notamment lié aux ventes de son iPhone.

En outre, Qualcomm assoit sa notoriété notamment grâce au marché du smartphone haut de gamme et sa nouvelle génération de processeur Snapdragon 8 Gen 1. Une solution généralement choisie par la plupart des fabricants de smartphones lorsqu’il s’agit de proposer au grand public un smartphone haut de gamme.

En outre, la marque peut se vanter d’avoir pris une place de choix en équipant en grande partie les smartphones de Samsung de sa gamme Galaxy S. notamment les nouveaux Galaxy Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 qui seront annoncés demain par le géant coréen.

Autant de partenariats qui permettent donc à Qualcomm de tenir le rythme et de pavaner en tête du marché. En outre, la marque de son côté continue à investir dans la recherche pour proposer encore et toujours des nouvelles solutions avec des puces toujours plus performantes et moins gourmandes en électricité.