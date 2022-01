Anker Nebula Cosmos Laser 4K, un projecteur portable Wi-Fi.

Avec son Anker Nebula Cosmos Laser 4K, la marque chinoise connue pour ses produits high-tech comme des enceintes portables Bluetooth vient cette fois nous surprendre sur un marché peu connu, celui des projecteurs portables.

Qui a dit que ces dernières années la création dans le high-tech était fade ? Une chose est sûre, Anker a décidé de séduire le grand public lors du CES 2022 de Las Vegas avec ce nouveau produit. Un projecteur laser transportable.

Anker Nebula Cosmos Laser 4K, vos séries partout en 4K.

Effectivement, la marque chinoise Anker a créé la surprise au salon du high-tech en proposant ce nouveau projecteur laser portable. Un projecteur équipé d’une poignée rigide pour le transporter facilement comme un sac à main. La marque souhaite offrir à qui veut, le cinéma non pas à domicile, mais partout.

Pour ce faire, la marque a mis tous les atouts de son côté en intégrant dans ce projecteur laser transportable, une solution qui propose pas moins de 2400 lumens pour une diagonale de 150 pouces. Le projecteur est doté d’un système de correction automatique et d’un autofocus. Il est équipé de la technologie Laser Forge Image Engine.

La marque annonce par ailleurs, une autonomie de la lampe jusqu’à 25 000 heures d’utilisation soit un peu plus de trois ans si vous utilisiez le projecteur 24h/24.

Toujours dans la catégorie vidéo, le projecteur Anker Nebula Cosmos Laser 4K supporte le format HDR10. Niveau audio, Anker annonce le support audio Dolby Digital 5.1 et propose une puissance de 30W (2x10W + 2x5W).

Connectivité et compatibilité Android TV via Wi-Fi.

Un projecteur c’est bien, mais encore faut-il pouvoir y intégrer du contenu. Pour ce faire, Anker a équipé son projecteur Anker Nebula Cosmos Laser 4K d’un port USB qui pourra accueillir une clé USB avec des films. Le projecteur Anker Nebula Cosmos Laser 4K est également équipé d’un port HDMI 2.0.

Enfin, le détail qui nous intéresse le plus, c’est que ce projecteur est doté d’une solution Wi-Fi et du Bluetooth 5.0. Le tout est piloté par Android TV. Concrètement, il vous sera donc possible de vous connecter à n’importe quel réseau Wi-Fi voire celui de votre smartphone partagé pour ensuite projeter vos séries Netflix.

Par ailleurs, le projecteur est compatible ChromeCast et avec l’assistant Google. Enfin, au cœur du projecteur on trouve un processeur Quad-Core ARM Cortex A55. 2 Go de mémoire.

Prix et Disponibilité.

Anker propose actuellement le projecteur en prévente via le site Kickstarter au prix de 1499$ au lieu de 2199$.