Fingerbot Sense, le bouton connecté !

Avec Fingerbot Sense, les plus fainéants d’entre vous vont être ravis. En effet, plus besoin de se lever pour appuyer sur un bouton, ce petit cube connecté va le faire pour vous.

Avec l’arrivée du Bluetooth, du Wi-Fi et des autres technologies sans fil, de nombreux appareils présents sur le marché ont désormais leur équivalent en version connectée. Mais parfois, il reste toujours une problématique. Pourquoi remplacer un appareil qui va bien pour qu’il soit connecté. Et bien bonne nouvelle, avec la société Adaprox, ce n’est désormais plus nécessaire.

Fingerbot Sense, un bouton connecté pour n’importe quoi.

Voilà sans doute comment on pourrait définir ce drôle de petit cube connecté équipé d’un système purement mécanique. Effectivement, ce petit cube mesure 34,5 mm de côté. Il est doté d’une sorte de bras mécanique. Et c’est justement ce bras mécanique articulé qui va vous permettre d’agir sur n’importe quel bouton sur n’importe quel produit pour effectuer mécaniquement la pression comme le ferait votre doigt.

Comme le montre l’entreprise, le Fingerbot Sense peut venir se fixer aussi bien sur des appareils que sur des murs pour des interrupteurs. L’idée est simple, équipée au choix de Bluetooth ou de Zigbee (la marque propose les deux technologies selon le modèle) , vous pourrez depuis votre smartphone actionner le cube pour qu’il effectue mécaniquement une pression sur le dispositif de votre choix.

L’idée est plutôt ingénieuse dans la mesure ou le Fingerbot Sense permet de transformer n’importe quel appareil en appareil connecté. Bon on va être honnête, cela fera très certainement perdre de son charme au design de l’appareil utilisé, mais il sera possible de le piloter depuis votre smartphone. En outre, la marque propose avec son produit, différents accessoires qui permettront de faire fonctionner le bouton, le curseur ou autre de votre appareil.

À noter que l’application est compatible en outre avec de nombreux services en ligne comme IFTTT, Tuya et aussi les assistants connectés Google, Alexa et Siri. À noter que pour profiter pleinement des services à distance, vous devrez opter pour la version ZigBee du Fingerbot Sense.

Prix et Disponibilité.

Le cube est disponible au choix en noir ou en blanc au prix de 26€ depuis la plateforme de fonds participatifs Indiegogo.