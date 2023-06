Meta Quest 3 : le nouveau casque de Réalité Virtuelle dévoilé par Meta et Marc Zuckerberg.

La réalité virtuelle (VR) atteint de nouveaux sommets grâce à Meta Quest 3, le dernier projet ambitieux de la société Meta dirigée par le visionnaire Marc Zuckerberg. De fait, le géant du net a décidé de dévoiler ce qui sera sa nouvelle solution qui pourrait avoir un jeu à jouer sur l’avenir de la réalité virtuelle.

Meta Quest 3 : Une Expérience de Réalité Virtuelle Sans Précédent ?

C’est en tout cas ce qu’annonce Marc Zuckerberg avec ce nouveau casque Meta Quest 3. Un nouveau casque qui s’inspire de la version précédente pour proposer une nouvelle solution plus légère et plus performante intégrant notamment un processeur Snapdragon de nouvelle génération.

Ce nouveau modèle se veut plus fin et est aussi équipé de nouveaux écrans offrant une résolution plus élevée et de meilleures performances.

Un casque amélioré, mais aussi des manettes !

En effet, si la firme Meta a travaillé fort sur le casque pour lui offrir un design de près de la moitié plus fin, Meta a aussi travaillé sur les manettes Touch Plus qui seraient selon la firme plus ergonomiques que les précédentes versions.

Par ailleurs, le casque qui est équipé d’un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon XR3 s’offre normalement une compatibilité Wi-Fi avec la norme Wi-Fi 7.

Selon les informations reçues, le casque sera disponible en deux versions proposant une capacité mémoire de 128 Go ou 512 Go

Les Avancées technologiques de Meta Quest 3

Meta Quest 3 intègre les dernières avancées technologiques pour offrir une expérience de réalité virtuelle de pointe. Le casque est équipé de capteurs de mouvement avancés qui permettent une immersion totale dans l’environnement virtuel. De plus, l’affichage haute résolution offre des graphismes détaillés et réalistes, créant ainsi une expérience visuelle saisissante. L’audio spatialisé ajoute une dimension sonore immersive, vous plongeant encore plus profondément dans le monde virtuel.

L’Impact de Meta Quest 3 sur l’Avenir de la Réalité Virtuelle.

Cette nouvelle annonce/présentation montre une fois de plus à quel point Marc Zuckerberg veut croire en la réalité virtuelle et aussi en son écosystème le « Metavers ». Alors que pourtant depuis quelque temps, de nombreux acteurs dans divers segments ont décidé de faire marche arrière notamment pour certains sur les investissements dans le domaine.