Pico lance « Neo3 Link », un nouveau casque VR Wi-Fi 6.

Avec son nouveau casque VR « Neo3 Link », la maque Pico souhaite proposer une nouvelle solution en matière réalité virtuelle en proposant un casque de toute dernière génération. Un casque qui bénéficie entre autres du Wi-Fi 6.

On n’en parle très peu sur Planet Sans fil, mais la réalité augmentée et la réalité virtuelle continue à séduire un certain public et apporte son lot de nouveautés également. Certaines entreprises comme Pico ont fait d’ailleurs de la Réalité virtuelle leur segment d’activité.

« Neo3 Link », un casque dernier cri.

Pico vient d’annoncer la sortie d’un nouveau casque VR. Ce nouveau venu dans la gamme du constructeur sera équipé d’une puce Qualcomm® Snapdragon™ XR2. En outre le casque est équipé d’écrans qui supportent une résolution 4K (3,664 x 1,920, 1,832 x 1,920 par œil). Et avec un taux de rafraichissement de 90/120Hz. Il est doté de quatre caméras et de divers capteurs pour permettre le suivi simultané de la tête de l’intérieur vers l’extérieur, les doubles contrôleurs et le suivi des mains et des gestes.

Détail intéressant, le casque est équipé d’une connexion Wi-Fi 6. Cette connexion permettra à l’utilisateur d’utiliser le casque sans être branché avec un câble à un PC ou à son smartphone. Grâce au Wi-Fi, Pico annonce une plus grande « liberté » pour l’utilisateur quant à l’usage du casque.

Le casque est en outre équipé d’une batterie placée à l’arrière de l’arceau de fixation afin d’offrir une balance au niveau du casque pour que celui-ci ne soit pas trop lourd. Par ailleurs, le casque Pico Neo3 Link est équipé d’une molette centrale qui permet de régler l’axe entre les deux lentilles pour les yeux. Ceci afin de s’adapter à toutes les morphologies du visage.

Si la connexion entre le casque et le smartphone peut se faire sans fil. Pico a également intégré un port Display sur lequel il sera possible de venir connecter un câble qui sera connecté à un ordinateur depuis un port Display. À cet effet, la marque fournit d’ailleurs un câble de 5 mètres avec son casque.

Du VR toujours du VR et sur toutes les plateformes.

Afin de pouvoir profiter pleinement du casque et de la VR, Pico propose soit un logiciel à installer sur votre ordinateur, soit une application à installer sur votre smartphone(Android / iOS). Les logiciels permettront de faire la jonction entre votre équipement et le casque qui vous donnera accès à des jeux en VR.

Enfin, le casque est fourni avec deux manettes que vous viendrez prendre ne main et qui serviront également de joystick de contrôle.

Prix et Disponibilité.

Le casque Pico Neo3 Link est disponible au prix de 449€.