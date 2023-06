Motorola Razr 40 Ultra: Un Bond en avant pour les Smartphones pliables par Lenovo

Dans le monde en constante évolution des smartphones, Motorola, avec le soutien de Lenovo, a repoussé les limites de l’innovation en lançant le nouveau Motorola Razr 40 Ultra. Ce téléphone pliable est bien plus qu’un simple gadget high-tech, il représente une véritable révolution dans la manière dont nous utilisons nos téléphones au quotidien.

Dans cet article, nous allons explorer les fonctionnalités et les avantages du Motorola Razr 40 Ultra, sans oublier de mentionner l’ingéniosité de Lenovo dans cette prouesse technologique.

Le Motorola Razr 40 Ultra: L’Élégance redéfinie

Le design du Motorola Razr 40 Ultra est tout simplement surprenant. La marque reprend son savoir-faire en matière d’écran pliable et des versions antérieures et innove encore un peu plus. Tout d’abord, avec son écran extérieur en verre Gorilla Glass, il dégage une allure sophistiquée et futuriste. Mais ce n’est pas tout, une fois déplié, l’écran OLED de 7,6 pouces offre une expérience visuelle immersive et une clarté exceptionnelle. Motorola a réussi à combiner élégance et technologie pour créer un smartphone pliable qui ne passera pas inaperçu.

A relire : Motorola razr 5G, le retour du smartphone à clapet ! Motorola avait frappé fort en annonçant son tout nouveau Motorola razr, un smartphone à clapet associé à un écran amovible. Un concurrent indéniable au Samsung Galaxy Z Flip. Cette fois la marque…

Une Expérience multitâche révolutionnaire

Le Motorola Razr 40 Ultra est bien plus qu’un simple écran pliable. Effectivement, ce nouveau venu chez Motorola propose une expérience multitâche révolutionnaire grâce à la fonctionnalité Flex View. Cette fonction permet de diviser l’écran en deux parties distinctes. Avec cette fonction il est par exemple possible de naviguer sur Internet tout en discutant avec des amis, ou encore de lire un article tout en regarder une vidéo. C’est une véritable réinvention de la manière dont nous utilisons nos smartphones.

Des Performances haut de gamme

Grâce à sa puissance de traitement avancée, le Motorola Razr 40 Ultra offre des performances haut de gamme. Pour rappel, il embarque un processeur Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 et de 8 Go à 12 Go de mémoire vive, il est capable de gérer les tâches les plus exigeantes sans aucun ralentissement. Que vous soyez un amateur de jeux, un utilisateur intensif d’applications ou un passionné de multimédia, ce smartphone pliable devrait répondre à toutes vos attentes.

Mais le plus surprenant est son écran « extérieur ». En effet, cet écran Amoled de 3.6 pouces offre une résolution de 1056 x 1066 pixels et un verre Gorilla Glass Victus. Un écran tellement brillant qu’il pourrait faire office de miroir de poche. À noter que pour éviter justement l’effet miroir quand l’écran est actif, Motorola a mis le paquet sur la luminosité.

Capture des Moments inoubliables

Pour ce qui est de son appareil photo, le Motorola Razr 40 Ultra intègre un double capteur arrière de 12Mp et 13 MP avec une netteté exceptionnelle. Pour la partie « avant », Motorola a intégré un capteur de 32MP. De quoi prendre des photos de paysages, des portraits ou des selfie d’une qualité remarquable. De plus, la fonctionnalité de stabilisation d’image permet de prendre des vidéos fluides et professionnelles, même en mouvement.

Connectivité sans fil à son max.

Effectivement, le téléphone qui outre le fait d’être 5G, gère également la norme Wi-Fi 6E tri bande ainsi que le Bluetooth 5.3et les protocoles A2DP, EDR, LE sans oublier le NFC.

Prix et Disponibilité.

Le Motorola Razr 40 Ultra est disponible en trois coloris : Infinite Black, Glacier Blue, Viva Magenta au prix de 1200€.