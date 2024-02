MediaTek Dimensity 9300 et 8300 : Optimisés pour Google Gemini Nano

Lorsque MediaTek a annoncé les SoCs Dimensity 9300 et 8300 en fin d’année dernière, l’entreprise a mis en avant l’importance de fournir aux développeurs et aux OEMs la technologie nécessaire pour proposer des fonctionnalités clés d’IA générative, sur l’appareil, aux utilisateurs finaux.

Ces chipsets, qualifiés de porte-drapeaux et haut de gamme, jouent un rôle crucial dans cette mission, incluant des APUs plus puissants et la plateforme d’IA NeuroPilot de MediaTek.

L’intégration réussie de Google Gemini Nano

MediaTek et Google ont uni leurs forces pour intégrer et optimiser efficacement Gemini Nano, le modèle de langage de grande taille (LLM) de Google conçu pour apporter l’IA générative sur l’appareil dans les smartphones, afin qu’il fonctionne de manière efficace sur les chipsets MediaTek Dimensity 9300 et 8300. Cette collaboration a impliqué l’utilisation de l’outil NeuroPilot de MediaTek et le portage de Gemini Nano sur l’APU MediaTek pour améliorer les performances.

A relire : Les puces MediaTek Dimensity 9300 et 9200 certifiées Wi-Fi 7 par la Wi-Fi Alliance. Les nouvelles puces Dimensity 9300 et 9200 de MediaTek sont désormais certifiées par la Wi-Fi Alliance. Cette certification marque un tournant dans l’industrie des télécommunications, garantissant des performances de haut niveau en…

Les avantages de l’IA générative sur l’appareil

L’IA générative sur l’appareil (ou en périphérie) offre plusieurs avantages aux développeurs et aux utilisateurs par rapport au cloud computing. Parmi ces bénéfices, on compte une performance sans interruption, une plus grande confidentialité, une meilleure sécurité et fiabilité, une latence réduite, la capacité de fonctionner dans des zones avec peu ou pas de connectivité, et un coût d’opération plus bas.

Une technologie de pointe pour les développeurs et OEMs

MediaTek et Google prévoient de dévoiler une APK fonctionnant sur les Dimensity 9300 et 8300 pour aider les développeurs et les OEMs à déployer des applications Gemini Nano. Cette initiative marque une étape significative dans la démocratisation de l’IA générative, rendant ces fonctionnalités accessibles sur une gamme plus large de dispositifs mobiles.