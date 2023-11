MediaTek Dimensity 9300 : La Révolution des Performances pour Smartphone ?

MediaTek vient de dévoiler son tout nouveau processeur haut de gamme. Un processeur qui compte bien faire de l’ombre à Qualcomm et lui prendre des parts de marché.

MediaTek est un des grands acteurs majeurs dans le monde des puces pour smartphone. La marque propose des puces pour toutes les gammes de smartphones. Mais depuis quelque temps, la marque qui pour certains était avant tout un suiveur investi énormément dans la R&D et vise désormais l’innovation et le haut de gamme du smartphone. C’est le cas avec cette nouvelle puce.

MediaTek Dimensity 9300, le sommet du sommet ?

Avec cette nouvelle puce MediaTek Dimensity 9300, le constructeur poursuit sa stratégie qui consiste à proposer aux fabricants de smartphones des puces de hautes performances pour leur flagship. Et cette nouvelle puce aura de quoi les séduire.

En effet cette nouvelle puce annonce l’intégration des derniers processeurs Arm Cortex-X4 jusqu’à 3,25 GHz et Cortex-A720 jusqu’à 2,0 GHz. En outre, le tout est doté de 18 Mo de cache L3 + SLC. Des performances revues à la hausse par rapport à ses prédécesseurs de 15% pour les monocœurs et 40 % pour les multicœurs.

Une puce qui utilise une Production de puces TSMC 4 nm de 3e génération et doté d’une Conception de boîtier optimisé thermiquement de 2e génération par MediaTek.

L’architecture APU de nouvelle génération de MediaTek intègre un moteur d’IA génératif matériel, permettant une informatique de pointe par IA plus rapide et plus sûre. Avec une IA générative basée sur un transformateur 8 fois plus rapide, MediaTek annonce également une amélioration du calcul des nombres entiers et des virgules flottantes 2 fois plus rapide, une économie en énergie accrue de 45 % et jusqu’à 33 milliards de paramètres. En outre, la MediaTek Dimensity 9300 est la Premiere à prendre en charge LoRA Fusion sur l’appareil.

Technologie de jeu adaptative MediaTek HyperEngine mise à niveau.

Le fabricant de puces annonce également une puce qui chauffe moins annonçant ainsi jusqu’à 15 % d’amélioration de l’efficacité énergétique dans les titres de jeux populaires, vous permettant de jouer pendant des heures. Cette puce MediaTek Dimensity 9300 serait-elle destinée aux smartphones gaming ? Pas impossible.

De la connectivité à son maximum avec de la 5G et du WiFi 7.

Forcément, MediaTek se devait de viser haut avec cette nouvelle puce. C’est le cas avec l’intégration d’un Modem 5G R16 compatible 4CC-CA Sub-6 GHz offrant des débits jusqu’à 7 Gbit/s et proposant un Multimode Double SIM Double Actif. De plus, avec sa solution MediaTek 5G UltraSave3.0, le constructeur annonce une consommation d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 10 % en 5G NR FR1 TDD/LTE FDD PDCCH.

Pour ce qui est du WiFi, cette nouvelle puce MediaTek Dimensity 9300 intègre du WiFi 7 jusqu’à 6,5 Gbit/s avec fonctionnement multilien (MLO) / 320 MHz BW. La marque annonce aussi de meilleures performances au niveau du WiFi en terme de portée de signal. Elle souligne au passage que les téléphones dotés de cette puce permettront une connexion optimisée avec les routeurs et point d’accès qui intégreront ses solutions MediaTek Filogic 880 et 860.