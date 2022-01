LiFiMAXTab, la première tablette Android avec LiFi intégré.

Oledcomm présent au CES Unveiled de Las Vegas dévoile sa LiFiMAXTab. Une tablette qui au premier abord pourrait être une tablette comme les autres. Sauf que cette tablette est la première du genre à intégrer la technologie LiFi.

Petit retour en arrière pour vous rappeler ce qu’est la technologie LiFi ou « Light Fidelity ». Voilà déjà deux ans maintenant que dans nos news vient se glisser de temps en temps des informations sur des produits intégrants du LiFi. Une technologie qui exploite la lumière pour faire transiter des données.

Alors, sachez que le Lifi est un système de communication sans fil utilisant la lumière. Ainsi, en utilisant le spectre invisible de la lumière, l’infrarouge, il est possible de convertir les informations en données binaires, à la manière d’un code Morse optique.

Et comme pour le Wi-Fi avec les ondes, les données sont transférées de manière sans fil d’un appareil à un autre. Seule condition, que le faisceau lumineux soit présent.

LiFiMAXTab, une tablette d’un nouveau genre ?

Oledcomm, entreprise française active dans le domaine du LiFi profite une fois de plus de sa présence sur les terres américaines du CES de Las Vegas pour présenter ses nouveautés. Et cette fois la marque propose une tablette Android !

Benjamin Azoulay, président d’Oledcomm explique :

La tablette vient compléter la gamme des Access Point, Antennes photoniques et dongles USB de la société mettant ainsi le LiFi à portée de tous les foyers pour un usage particulièrement apprécié en home Office.

Au cœur de la tablette !

Concrètement, cette tablette est équipée d’un module LiFi offrant un débit de 150Mb/s en flux descendants et 150Mb/s en flux montant. Elle embarque un processeur MediaTek MTK6762 octo-core de 2GHz. Elle est munie de 4Go de mémoire vive et de 64 Go de mémoire de stockage. L’écran quant à lui est un écran 10.1 pouces offrant une résolution de 1920×1200.

La tablette est également munie de deux capteurs photo avant et arrière de 2MP et 5MP. Un port USB-C permettra de recharger la batterie de 8000 mAh qui offre à la tablette LiFiMAXTab une autonomie d’environ 7 heures en utilisation de type surf internet, check de mail, lecture de vidéo…

De la connectivité dans tous les sens.

Si la tablette est équipée d’un module LiFi intégré, elle est également équipée de Wi-Fi 802.11ac et d’une solution double bande 2.4GHz et 5GHz. De même, le Bluetooth est lui aussi présent pour permettre l’interconnexion avec d’autres appareils ou périphériques par exemple un casque audio.

Enfin, détail intéressant, la tablette est fournie avec une coque haute performance en silicone qui est équipée d’un pied amovible qui permet de poser la tablette sur un bureau à la verticale.

Prix et Disponibilité.

La LiFiMAXTab® sera commercialisée à un prix de 400€HT à partir de février 2022.