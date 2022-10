LetPot, le bac à fleurs connecté.

Avec LetPot, l’entreprise du même nom basée à Hong Kong propose des bacs à fleur connectée et qui font également office de réservoir d’eau de sorte que vos plantes ne seront jamais en manque « d’arrosage ».

Présent actuellement sur le site d’Indiegogo pour une levée de fonds, le projet LetPot a déjà vu le jour au sein de l’entreprise. Cette fois via la plateforme de fonds participatifs, la marque espère booster son produit et séduire tous les jardiniers en herbe en proposant une nouvelle solution pour garder ses plantes d’intérieures en parfait état. Des bacs à fleurs alimentés en eau et qui peuvent être contrôlés via une application.

LetPot, connecté et modulable à souhait.

L’idée de ce bac à fleurs est multiple. Avec tout d’abord un système de double pot. Le premier pot viendra accueillir votre plante d’intérieur, le second fait office de réservoir d’eau. Un réservoir qui pourra être alimenté par l’utilisateur régulièrement soit via un système de bac d’eau et de tuyau qui aura pour rôle d’alimenter les bacs selon les besoins de la plante.

Les chaque pot peut être utilisé individuellement avec sa réserve tel un bac à fleurs classique, soit il est possible de créer un réseau avec différents pots qui seront tous alimentés ensemble via un « réservoir ». La jeune entreprise souligne au passage qu’il est même possible de venir mettre de l’engrais liquide dans l’eau du réservoir pour que vos pots apportent tous les nutriments dont vos plantes ont besoin. A noter que la jeune entreprise souligne que le réservoir confère entre 30 à 45 jours d’irrigation des plantes.

Du Wi-Fi et du Bluetooth pour surveiller le tout.

L’entreprise a équipé ses pots d’une solution Wi-Fi et aussi du Bluetooth. Elle a en outre développé une application pour smartphone. L’application propose notamment un système d’arrosage innovant ou il est possible de choisir le meilleur mode d’arrosage pour vos plantes en un seul clic sur votre téléphone.

Une fonction qui permettra même d’arroser les plantes si vous êtes en vacances et que vous n’avez personne pour les arroser. L’application permet également d’avoir des informations sur les différentes plantes que vous allez mettre dans les bacs. Elle contient d’ailleurs une encyclopédie qui reprend pas moins de 2000 plantes sur lesquelles vous pourrez trouver des informations.

Pour ce qui est des bacs, la jeune entreprise souligne qu’ils sont fabriqués à partir de résine 100 % recyclable, résistante aux UV et de qualité alimentaire. L’ensemble du système est étanche IPX6 et facile à utiliser à l’extérieur comme à l’intérieur. Balcon, cuisine, salon, cour arrière.

Prix et Disponibilité.

LetPot est pour le moment disponible à la commande depuis le site d’Indiegogo avec une offre de départ à 196$ pour un kit complet et allant jusqu’à 745$.