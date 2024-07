La Pixel Watch reçoit sa mise à jour de sécurité !

L’actualité de la Pixel Watch est marquée par l’arrivée de sa dernière mise à jour de sécurité en juillet 2024. Cette mise à jour, attendue par les utilisateurs, apporte plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités qui renforcent la sécurité et la performance de la montre connectée de Google.

Google, fondée en 1998, est devenue un leader mondial dans les services internet et les produits technologiques. La gamme de produits du constructeur s’étend des moteurs de recherche et systèmes d’exploitation aux dispositifs matériels tels que les smartphones, les enceintes intelligentes et les montres connectées.

Améliorations clés de la mise à jour de sécurité de la Pixel Watch

La mise à jour de juillet 2024 pour la Pixel Watch introduit des correctifs de sécurité et des améliorations notables. Basée sur Wear OS 4, cette mise à jour porte le numéro de build TWD9.240605.001.A1. Parmi les nouveautés, on trouve une meilleure détection des mouvements, notamment pour les utilisateurs ayant des tatouages au poignet. La détection des chutes de vélo a été optimisée grâce à un algorithme amélioré, et la montre peut désormais détecter les accidents de voiture et appeler les secours si l’utilisateur est incapable de le faire​.

A relire : Pixel Watch, Google lance sa première montre connectée. Après ses Pixel 7 et 7 PRO, le géant de la toile lance Pixel Watch, sa toute première montre connectée. Effectivement, l’entreprise a profité du lancement de son nouveau smartphone haut de…

Une montre encore plus sûre et performante

Grâce à cette mise à jour, la Pixel Watch intègre désormais des fonctionnalités avancées de sécurité. La détection d’accident de voiture, couplée à une mise à jour de l’application Personal Safety, permet de partager la localisation en temps réel avec les contacts d’urgence. La montre améliore ainsi son assortiment de dispositifs de sécurité, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire aux utilisateurs​

Nouveautés et fonctionnalités ajoutées

Outre les améliorations de sécurité, la mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités pratiques. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de la détection de chutes de vélo, d’une meilleure détection sur le poignet et de nouvelles options de personnalisation via Google Home et Google Wallet. Ces ajouts montrent comment Google élargit son offre de produits, répondant aux besoins croissants des utilisateurs en termes de sécurité et de confort.

Disponibilité et installation

La mise à jour de juillet 2024 est disponible dès maintenant pour tous les modèles de Pixel Watch et Pixel Watch 2. Les utilisateurs peuvent vérifier et installer la mise à jour via les paramètres de leur montre, en se rendant dans l’onglet Système puis Mises à jour logicielles. Pour une installation plus rapide, il est recommandé de désactiver le Bluetooth pour forcer l’utilisation du Wi-Fi.

Récapitulatif technique

Numéro de build : TWD9.240605.001.A1

: TWD9.240605.001.A1 Système d’exploitation : Wear OS 4

: Wear OS 4 Nouvelles fonctionnalités : Détection de chutes de vélo améliorée Détection d’accidents de voiture Détection sur le poignet améliorée

: Applications mises à jour : Google Home, Google Wallet, Personal Safety

: Google Home, Google Wallet, Personal Safety Méthode d’installation : Paramètres > Système > Mises à jour logicielles

Mots clés à intégrer comme balise

Pixel Watch mise à jour, Google Pixel Watch, mise à jour de sécurité, Wear OS 4, détection de chutes de vélo, détection d’accidents de voiture, Google Home, Google Wallet, sécurité smartwatch, fonctionnalités Pixel Watch.