PRISKA+ EASY, la nouvelle prise connectée de Konyks.

Avec PRISKA+ EASY, la marque Konyks étoffe sa gamme de produits dédiés à la domotique et aux objets connectés. Une nouvelle prise connectée donc qui se veut encore plus simple à l’installation. Une prise connectée dotée de Wi-Fi et de Bluetooth.

Avec l’usage du smartphone, le Bluetooth, le Wi-Fi et internet, le segment de la domotique connecté a considérablement évolué. Alors oui certes, il y a toujours bien la norme ZigBee qui fait peau neuve et qui devient désormais Matter. Mais le Wi-Fi offre aussi beaucoup de flexibilité et de simplicité d’usage.

À relire : Matter, la nouvelle norme pour l’IoT ?

PRISKA+ EASY, plus simple ça devient compliqué !

Cette nouvelle prise proposée par la constructrice a pour objectif de venir succéder à la Priska+. Elle reprend donc en majorité les fonctionnalités de son aïeul tout en s’octroyant de nouvelles fonctionnalités.

Concrètement donc, une fois branchée et ajoutée à votre système via votre smartphone, cette prise connectée vous permettra de prendre le contrôle à distance de l’appareil qui y est connecté. Ainsi, vous pourrez par exemple allumer ou éteindre des lampes, un petit électro, ou tout autre appareil électrique connecté dessus.

Des fonctions pour faire des économies d’énergie.

De plus il est possible via l’application de créer des scénarios et des automatisations. Ainsi, vous pourrez par exemple programmer la mise en route d’un appareil tous les jours à une heure définie. De même il est possible de suivre la consommation électrique d’un appareil en temps réel.

La marque nous en dit plus :

« L’application Konyks permet de créer très facilement des scénarios et des automatisations; par exemple : allumer la prise au lever du soleil; allumer le ventilateur si la température extérieure dépasse 25° ou allumer éteindre les appareils quand je quitte la maison ».

Connecté en Wi-Fi, mais aussi via Bluetooth !

Sans doute le plus de cette prise connectée est sa polyvalence avec l’intégration à la fois du Wi-Fi, mais aussi du Bluetooth. Le Wi-Fi servira avant tout de connecter la prise à votre box et d’avoir un accès à distance même en dehors de la maison. Mais en cas de problème avec votre Wi-Fi, il vous sera toujours possible à l’intérieur de la maison de vous connecter à la prise avec votre smartphone via le Bluetooth.

Par ailleurs, Konyks a également intégré le support des assistants vocaux. Ainsi, la prise connectée PRISKA+ EASY est compatible avec Alexa, Google Home ou les raccourcis Siri. Ainsi, il vous suffira de dire « Eyh Alexa, allume la machine à café ».

Prix et disponibilité.

La prise connectée PRISKA+ EASY est d’ores et déjà disponible et commercialisée au prix de 19.90€.