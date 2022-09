OPPO Pad Air, la première tablette de la marque voit le jour !

Avec sa nouvelle OPPO Pad Air, la marque entre dans un nouveau segment auquel elle ne s’était pas intéressée jusqu’à présent, celui des tablettes. Avec ce nouveau produit, la marque veut créer un écosystème complet.

La marque a profité de sa conférence de presse de Paris pour son nouveau Reno8 (on y reviendra plus tard) pour dévoiler un autre produit. Ce produit c’est une tablette dotée de 10 pouces et qui a pour vocation de séduire la clientèle de la marque.

OPPO A77, le nouveau milieu de gamme de la marque. Avec son OPPO A77, la société chinoise qui prend de plus en plus de poids en occident avec des produits phares comme l’Oppo Find X5 Pro propose un nouveau smartphone de milieu…

OPPO Pad Air, une config plus que correcte en plus du design.

Avec cette nouvelle OPPO Pad Air, la marque chinoise nous propose une tablette dotée d’un écran 10,36 pouces LCD proposant une résolution de 2000 x 1200 pixels avec une fréquence de 120Hz. La tablette est propulsée par un processeur Qualcomm Snapdragon 680 octa-core et est accompagnée d’un processeur Adreno 610.

Pour ce qui est de la capacité de stockage et de la mémoire, Oppo a décidé d’intégrer à sa tablette 4 Go de mémoire vive (RAM) et 64 Go ou 128 Go pour le stockage. Notons au passage que pour ceux à qui cela ne suffira pas, il sera possible d’insérer une carte mémoire microSD (jusqu’à 512 Go). Pour l’alimentation de l’OPPO Pad Air, le constructeur chinois a choisi une batterie d’une capacité de 7100mAh. La charge pourra se faire via un port USB-C. Le constructeur annonce un temps de charge d’environ deux heures et demie pour une charge pleine.

Niveau audio, la tablette est dotée de quatre haut –parleur et d’un double micro à réduction de bruit. Le tout compatible avec Dolby Atmos.

Connectivité plus que correcte.

L’OPPO Pad Air est équipée de Wi-Fi intégrant les normes Wi-Fi 6 et 802.11b/g/n et propose une solution double bande. La tablette propose également la fonction Wi-Fi Display. Le Bluetooth présent quant à lui est à la norme 5.1 et prend en charge les protocoles aptX, LDAC. En revanche, pas de NFC sur cette tablette.

Pour ce qui est du design, la marque a opté pour un design en deux teintes avec sur l’arrière une tranche avec du relief. Le tout en aluminium pour une taille de 245mm x 154mm x 94mm pour un poids de 440 grammes.

Prix et Disponibilité.