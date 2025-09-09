JetBlue et Amazon : le Wi-Fi en plein vol prend de la hauteur

Dans un secteur aérien en quête constante d’innovation, la connectivité en vol devient un enjeu stratégique. JetBlue franchit un nouveau cap avec l’annonce d’un partenariat d’envergure avec Amazon, visant à fournir du Wi-Fi satellite haute performance à bord de ses avions via Project Kuiper. Un virage technologique pour le transport aérien américain.

La compagnie aérienne JetBlue, réputée pour ses services orientés clients, s’associe aujourd’hui avec le géant Amazon afin d’intégrer une connectivité satellitaire dans ses appareils. Ce partenariat s’appuie sur le réseau en développement du projet Kuiper, une constellation de satellites à orbite basse destinée à offrir une connexion Internet rapide et stable, y compris dans les zones les plus isolées.

Une nouvelle ère pour le Wi-Fi en vol

L’accès à Internet dans les avions n’est pas une nouveauté. Toutefois, les technologies utilisées jusqu’ici, souvent basées sur des satellites géostationnaires ou des relais terrestres, présentaient des limitations en termes de bande passante, de latence et de couverture.

Le projet Kuiper d’Amazon ambitionne de résoudre ces problèmes en utilisant une constellation de plus de 3 200 satellites en orbite basse, assurant une couverture étendue avec une latence réduite. JetBlue devient ainsi l’une des premières compagnies aériennes à miser sur cette infrastructure encore en déploiement, anticipant un changement majeur dans l’expérience client à bord.

JetBlue étoffe son offre de connectivité gratuite

Depuis plusieurs années déjà, JetBlue se distingue de ses concurrents américains en offrant un Wi-Fi gratuit sur tous ses vols intérieurs. Ce service, baptisé « Fly-Fi », repose actuellement sur les capacités de ViaSat. Grâce à son partenariat avec Amazon, JetBlue compte moderniser cette connectivité et en étendre les performances, notamment sur les vols internationaux. La compagnie étoffe ainsi son catalogue de services numériques et renforce sa position sur le marché comme pionnière en matière de connectivité.

Amazon étend la portée de Project Kuiper

Pour Amazon, ce partenariat est une vitrine stratégique. Le projet Kuiper, encore en phase de test, vise à concurrencer des initiatives comme Starlink de SpaceX. En s’alliant avec JetBlue, Amazon prouve que ses satellites peuvent déjà servir des cas d’usage commerciaux concrets. La gamme de solutions déployée par Amazon dans l’aviation illustre une volonté claire de pénétrer les infrastructures critiques, en fournissant non seulement de l’Internet grand public mais aussi des services connectés à bord, allant de l’entertainment aux outils de suivi en temps réel.

Une stratégie mutuellement bénéfique

JetBlue et Amazon ont déjà collaboré à travers des services comme l’intégration de Prime Video à bord. Cette nouvelle étape vient approfondir cette relation : JetBlue bénéficie d’une technologie innovante, tandis qu’Amazon acquiert un partenaire stratégique pour tester ses capacités dans des conditions réelles. Le tout, sans surcoût immédiat pour les passagers, puisque le Wi-Fi restera gratuit à bord des avions JetBlue, une rareté dans le secteur.

Une connectivité pensée pour l’avenir

La connectivité en vol ne concerne plus uniquement les loisirs : elle s’inscrit aujourd’hui dans une logique de productivité, de sécurité et d’expérience client. Pour JetBlue, cette collaboration est aussi l’occasion de renforcer ses services de divertissement en streaming, d’accès à des services cloud pour les équipages, et de communication en temps réel avec le sol. La compagnie modernise son infrastructure numérique, et anticipe un avenir où l’Internet à bord sera aussi fluide que sur terre.

Récapitulatif technique

Partenaires : JetBlue Airways & Amazon (Project Kuiper)

Type de service : Connexion Wi-Fi satellitaire à bord des avions

Technologie : Constellation de satellites en orbite basse (LEO)

Objectif : Remplacer ou compléter le Wi-Fi actuel Fly-Fi basé sur ViaSat

Avantages : Latence réduite, couverture étendue, meilleure bande passante

Accès : Wi-Fi gratuit pour les passagers, sur vols intérieurs et internationaux

Applications : Streaming, productivité, services de bord, communication

