IFA 2025 : Luna 2.0, la bague connectée qui écoute votre corps et vous aide à mieux vivre

La Luna 2.0, présentée à l’IFA Berlin, s’impose comme une alternative discrète et innovante aux montres connectées. En forme de bague, elle capte les signaux du corps et propose des conseils simples pour mieux dormir, bouger et récupérer, sans devenir dépendant à un écran.

Le design de la Luna 2.0 est volontairement sobre : une simple bague métallique, légère, résistante à l’eau, qui peut se porter de jour comme de nuit. Mais sous cette apparence discrète, elle cache une technologie bien rodée. Des capteurs internes mesurent en continu la température de la peau, la fréquence cardiaque, les mouvements et d’autres paramètres physiologiques. Tout cela se fait sans que vous ayez à intervenir, ni à consulter constamment votre téléphone.

Une intelligence artificielle qui vous accompagne

Ce qui rend cette bague vraiment particulière, c’est le système LifeOS. Ce logiciel d’intelligence artificielle embarqué fonctionne comme un compagnon de route. Il apprend à connaître vos habitudes et votre rythme, puis vous propose des suggestions adaptées. Par exemple, après une mauvaise nuit, il peut vous conseiller de réduire un peu votre activité physique. Il ne s’agit pas de vous imposer un mode de vie, mais de vous aider à mieux écouter votre corps.

Mieux dormir, mieux bouger, mieux respirer

La Luna 2.0 ne se limite pas à mesurer des données. Elle sait les relier entre elles. Elle peut ainsi repérer les signes de stress (par exemple via la fréquence cardiaque ou la température corporelle), vous alerter si vous manquez de récupération, ou encore suivre avec précision vos cycles de sommeil. Si vous le souhaitez, elle peut aussi vous aider à mieux comprendre les phases de votre cycle menstruel, de manière discrète, en observant les micro-variations de votre température et de votre récupération.

Une autonomie pensée pour la vraie vie

Son autonomie est un autre point fort : la Luna 2.0 peut tenir plus de 21 jours sans recharge grâce à son boîtier dédié. Ce détail rend son usage plus simple, notamment pour celles et ceux qui ne veulent pas s’encombrer d’un câble supplémentaire tous les deux jours. On peut la garder pendant les vacances, les déplacements, ou simplement l’oublier sans s’inquiéter.

Un objet connecté sans pression

Contrairement à d’autres objets connectés qui misent sur les défis, les comparaisons ou les alertes permanentes, Luna fait le pari de la douceur. Ici, pas de message culpabilisant ou de compétition avec les autres utilisateurs. Chaque conseil est personnalisé, basé sur votre historique, et pensé pour améliorer votre confort de vie, pas pour maximiser votre performance.

Un usage libre et respectueux

Avec la Luna 2.0, la technologie se fait discrète et bienveillante. Elle accompagne au quotidien sans imposer de rythme ni créer de dépendance. On peut choisir de consulter les données en détail, ou se contenter des conseils de l’assistant pour ajuster son sommeil, son stress ou son énergie. C’est cette liberté d’usage qui séduit de plus en plus d’utilisateurs à travers le monde.

Disponibilité et prix

La bague est déjà disponible sur le site officiel de Luna, à partir de 300 dollars ou livres selon les régions, et avec une option de boîtier de recharge « Surge » pour une vingtaine de dollars supplémentaires. La marque prévoit une disponibilité sur Amazon dans les semaines à venir, ainsi qu’un élargissement de sa distribution, notamment en Europe, qui représente un marché clé.

Récapitulatif technique

Capteurs : température de la peau, fréquence cardiaque, mouvements

Logiciel : LifeOS, intelligence adaptative

Fonctionnalités : suivi sommeil, activité, stress, récupération, fertilité

Assistant IA : suggestions en fonction des habitudes de l’utilisateur

Autonomie : plus de 21 jours avec boîtier de recharge

Étanchéité : jusqu’à 5 ATM (peut être portée sous la douche)

Poids : 3 à 5 g selon la taille

Prix indicatif : à partir de 300 $ (avec ou sans boîtier de recharge)

