Nissan révolutionne la recharge avec une nouvelle app plus performante

À l’heure où l’électrification de la mobilité s’impose, Nissan franchit un nouveau cap. En s’associant à Octopus Energy, le constructeur japonais dévoile une application pensée pour offrir une expérience de recharge parmi les plus fluides et efficaces d’Europe. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté croissante de simplifier l’accès à la recharge pour tous les conducteurs de véhicules électriques.

Fidèle à son esprit d’innovation, Nissan étoffe son catalogue de services connectés. Ce nouveau partenariat marque une avancée significative dans la stratégie électrique de la marque, qui s’attèle à rendre la mobilité propre plus intuitive, plus économique et plus intelligente.

Une recharge intelligente pour un quotidien sans friction

Le cœur de cette nouvelle expérience repose sur Electroverse, une plateforme développée par Octopus Energy. Cette solution centralise l’accès à plus de 700 000 points de recharge à travers l’Europe, éliminant le besoin de multiples abonnements ou cartes.

En quelques clics, l’utilisateur peut localiser, démarrer et payer une recharge, depuis une seule et même interface. Nissan et Octopus entendent ainsi lever l’un des principaux freins à l’adoption de l’électrique : la complexité du réseau de recharge.

Une intégration directe pour les clients Nissan

La solution s’intègre directement à l’écosystème Nissan. Tous les conducteurs de LEAF, ARIYA et autres modèles 100 % électriques de la marque bénéficient d’un accès privilégié à cette nouvelle interface. En associant la carte Electrocard à leur profil, les utilisateurs peuvent aussi utiliser la recharge par carte RFID lorsqu’ils ne souhaitent pas passer par l’application. Nissan capitalise ici sur l’expertise numérique d’Octopus pour proposer une expérience utilisateur fluide, interconnectée et sécurisée.

Des économies grâce à l’énergie verte

Le partenariat ne se limite pas à l’expérience pratique : il s’ancre aussi dans une ambition environnementale et économique. Les utilisateurs de l’application peuvent tirer parti d’options tarifaires dynamiques, notamment via l’offre Intelligent Octopus Go, qui adapte la recharge aux moments où l’électricité est la moins chère et la plus verte. En somme, cette app ne se contente pas d’optimiser le temps de recharge ; elle optimise également le coût énergétique et l’impact environnemental.

Un pas vers l’autonomie énergétique à domicile

L’accord ouvre aussi la voie à de futures innovations. Nissan prévoit de s’appuyer sur cette infrastructure pour intégrer ses technologies de recharge bidirectionnelle. Grâce au V2G (Vehicle-to-Grid), les véhicules électriques pourraient, à terme, devenir de véritables batteries mobiles capables d’alimenter la maison ou de réinjecter de l’énergie dans le réseau. Ce partenariat avec Octopus préfigure donc un avenir où la voiture électrique s’insère pleinement dans l’écosystème énergétique du foyer.

Un nouveau standard pour l’électromobilité en Europe

Ce déploiement marque une volonté claire de Nissan : proposer une solution de recharge parmi les meilleures du marché européen. L’entreprise vise une expérience client sans couture, capable de rivaliser avec celle des leaders du secteur. Avec une couverture étendue, une interface unifiée et une tarification intelligente, l’application co-développée avec Octopus Energy établit un nouveau standard dans l’électromobilité.

Récapitulatif technique

Accès à plus de 700 000 bornes de recharge en Europe

Application intégrée : recherche, activation, paiement

Carte RFID Electrocard disponible

Compatibilité avec les modèles 100 % électriques Nissan

Tarification dynamique avec Intelligent Octopus Go

Recharge optimisée selon la disponibilité du réseau

Possibilités futures de recharge bidirectionnelle (V2G)

Partenariat avec Octopus Energy

