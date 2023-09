“ROG Raikiri Pro” : Créez Votre Expérience de Jeu Ultime avec une Manette Révolutionnaire ?

A l’occasion de la Gamescom, Asus a dévoilé Raikiri Pro, une manette hautement personnalisable pour une expérience de jeu maximale.

Avec cette nouvelle télécommande, Asus s’engouffre encore un peu plus dans le monde du gaming et qui plus est multi plateforme. Une manette qui tentera de séduire les plus gamers d’entre vous.

Trois Modes de Connectivité Polyvalentes

La polyvalence est au rendez-vous avec la Raikiri Pro. Que vous jouiez sur PC, Xbox ou en mode sans fil, cette manette offre trois options de connectivité : le mode 2,4 GHz RF à faible latence, le Bluetooth® et l’USB-C® filaire. De plus, une connexion USB-C certifiée pour Xbox est également disponible.

ROG Raikiri Pro, Contrôle Arrière Intuitif

Les quatre boutons programmables à l’arrière de la manette offrent un niveau de contrôle supplémentaire. Vous pouvez les personnaliser pour des commandes spécifiques dans le jeu ou pour des ajustements de sensibilité du joystick en temps réel. Cette fonctionnalité permet une expérience de jeu encore plus immersive et réactive.

Gâchettes Sélectionnables et Son de Haute Qualité

La Raikiri Pro propose des gâchettes gauche et droite qui peuvent être réglées en mode court ou large bande. De plus, le DAC ESS intégré offre un son immersif de haute qualité. Une prise jack pour casque d’écoute de 3,5 mm et un bouton de mise en sourdine complètent les fonctionnalités audio.

Personnalisation Etendue et Autonomie de Batterie

L’application Armoury Crate d’ASUS permet de remapper les boutons, de modifier la sensibilité du joystick et d’effectuer d’autres ajustements pour personnaliser totalement votre expérience de jeu. De plus, avec une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 48 heures, vous pouvez jouer sans interruption pendant des sessions prolongées.

De plus, une des caractéristiques marquantes de la ROG Raikiri Pro est sa dalle OLED intégrée. Cette dalle permet de créer un look unique en utilisant des animations personnalisables. En outre, elle affiche les indicateurs d’état et permet de changer de profil à la volée. Cette personnalisation visuelle va au-delà de ce que l’on peut attendre d’une manette de jeu traditionnelle.