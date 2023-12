GPS Tracker Pro, la nouvelle solution de tracking d’Invoxia.

Invoxia commercialise un nouveau tracker GPS pour véhicule qui utilise les technologies GPS, WPS, Bluetooth et 4G LTE pour avoir un suivi total sur votre véhicule et pas seulement.

De nos jours, nous avons toujours besoin de garder un œil sur nos biens auquel nous tenons le plus. Et cela passe bien souvent par notre voiture. Et le vol de notre véhicule peut s’avérer un gouffre financier sans parler des contraintes que cela peut avoir sur notre quotidien. C’est sur base de ce raisonnement que la société Invoxia propose une solution de tracking simple et compacte.

GPS Tracker Pro, ultra connecté pour plus d’efficacité.

Invoxia n’en est pas à ses débuts dans le segment des tracker GPS. Ainsi, après son Tracker GPS Classic, la marque revient cette fois avec un nouveau modèle offrant encore plus de connectivité et qui se nomme « GPS Tracker Pro ».

Ce nouveau dispositif de tracking ne mesure que 105 x 27 x 9.5 mm pour un poids de 30 grammes. Il est équipé d’une batterie de 300 mAh qui pourra en outre être rechargée depuis un port USB-C.

La particularité de ce nouveau tracker est qu’il embarque une solution de suivi en temps réel. Une solution rendue possible grâce à la présence d’une solution 4G-LTE-M qui lui permettra d’être constamment connecté et accessible. À ce propos, la marque annonce une compatibilité avec plus de 40 pays.

Une localisation précise grâce au Wi-Fi.

Effectivement, Invoxia annonce la présence des technologies GPS et WPS (Wi-Fi Positioning System) pour permettre un meilleur niveau de précision. Le GPS Tracker Pro est également doté de Bluetooth BT4.0 (BLE).

Invoxia propose également une application maison pour smartphone qui permettra d’être connecté au GPS Tracker Pro. Cette application vous permettra non seulement d’avoir un suivi de votre véhicule en temps réel sur une carte, mais il sera aussi possible de configurer des alertes en cas d’éloignement, de mouvement.

Prix et Disponibilité.

Le GPS Tracker Pro est disponible au prix de 99€ à l’achat et il vous faudra ajouter 4.99€ d’abonnement mensuel pour pouvoir s’y connecter.