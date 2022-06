Edock, la station connectée pour votre vélo !

Avec Edock, la jeune entreprise belge entend proposer aux communautés, villes, ou entreprises, une solution connectée de stationnement pour tous les utilisateurs de vélos, trottinettes. En prime, cette solution se veut sécurisée de manière à pouvoir laisser son vélo en toute quiétude.

Depuis le Covid et une nouvelle vision un peu plus écolo des villes, les marchés du vélo et vélo électrique ainsi que des trottinettes a littéralement explosé ces dernières années. Au point que certains fabricants ou revendeurs sont à court de produits.

Des produits qui pour le vélo électrique peuvent vite grimper à plus de 2000€. Alors, à ce prix-là, c’est sûr que le propriétaire du vélo n’a pas envie de le laisser n’importe où. Surtout que certains « petits malins » ont compris qu’il y avait de l’argent facile à se faire en volant un vélo électrique pour le revendre.

Edock, la station connectée, sécurisée pour vélo !

La jeune entreprise belge a donc eu l’idée de concevoir ce qu’on pourrait appeler « la station de parking pour vélo ». Cette station de vélo est avant tout destinées aux communautés, villes, entreprises.

Ainsi, la borne Edock se veut universelle et est équipée d’un système de « cadenas » qui est en mesure de s’adapter à tous les vélos ou toutes les trottinettes du marché grâce à un mécanisme qui permet de régler en hauteurs le cadenas pour venir enfermer le cadre du vélo.

En outre, la borne peut être raccordée à un réseau électrique et offrir ainsi la possibilité de recharger la trottinette ou le vélo. Enfin, détail intéressant et non des moindres. La borne est connectée et via une application il vous sera possible de verrouillez et déverrouiller le cadenas à distance. Ainsi, il sera par exemple possible de permettre à distance à un ami, un collègue ou toute autre personne de prendre votre vélo ou votre trottinette, et ce sans devoir vous déplacer sur place.

L’entreprise souligne également que sa solution est déclinable selon les besoins ou l’espace disponible. De fait, il sera possible de placer des bornes connectées allant de 1 à 8 emplacements pour vélo ou trottinettes.