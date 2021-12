Reine bike, le vélo connecté français haut de gamme.

Reine bike, derrière ce nom se trouve un nouveau vélo électrique fabriqué en France et connecté. Un vélo connecté haut de gamme qui suit la tendance actuelle.

Depuis le premier déconfinement en mai 2020, le vélo occupe une place prépondérante dans la société. Et notamment les vélos électriques. Il faut dire que ce dernier a su à nouveau séduire le grand public. Plus pratique, car assisté par un moteur électrique, le vélo électrique st pour beaucoup tout simplement « Magique ».

Il permet de se déplacer plus vite qu’à pied avec un moindre effort sans arriver en sueur au bureau. Lors de vos balades, pas de risque de ne plus avoir assez de force pour le retour. Alors, dans la masse de constructeurs asiatique certaines marques locales ont relancé leur production et d’autres sont nées.

A lire également : TiBike, le nouvel antivol vélo de Ticatag. Avec TiBike, la jeune entreprise Ticatag revient sur le marché des objets connectés pour proposer cette fois un dispositif destiné au cycliste. Il s’agit d’un tracker GPS qui n’en a pas l’air.

Reine bike, ayez l’air branché en vélo !

Très clairement, la marque Reine bike ne s’en cache pas, elle conçoit des vélos design et haut de gamme. Des vélos conçu, développé et assemblé en région Pays de la Loire. Pour ce faire la marque propose un vélo doté d’un cadre en aluminium garanti 10 ans. Les garde-boue son eux d’une taille de 26 pouces et en aluminium double paroi d’une largeur de 69 mm. Les roues sont des MACH 1 ER 20 – Aluminium double parois – 26″ et dotées de rayons Inox 15/14. Les freins sont des freins hydrauliques et à disque.

La motorisation, ça dit quoi ?

Reine Bike a opté pour un moteur électrique central Bafang M420 36V/250W offrant un couple de 80Nm et propose une assistance jusqu’à 25 km/h. La batterie est une batterie Phylion B 18 – haut de gamme au lithium-ion 36 V – 14 A/h – 504 wh – 2,9 kg intégrés au cadre. Elle offre selon la marque une autonomie allant de 70km à 120 km.

Sécurité rime avec Connectivité !

On ne compte plus les vols de vélo depuis plusieurs mois. Certains journalistes ont même fait des reportages retraçant le parcours de leur vélo. Ainsi, il devient plus qu’important de sécuriser son vélo. Certaines marques comme Ticatag proposent d’ailleurs des solutions simples à mettre en place.

Chez Reine Bike, on y a pensé dès la fabrication du vélo. Ainsi, le vélo est équipé dès sa sortie d’un système de connectivité innovant permet aussi de faire baisser la prime d’assurance vol chez certaines compagnies qui intègrent cette notion de sécurité renforcée. La connectivité du vélo comprend un abonnement offert la première année.

Ainsi, à travers une app à installer sur votre smartphone il est possible non seulement de suivre le téléphone en cas de vol, mais pas seulement.

De fait, il est possible d’activer ou de verrouiller l’assistance électrique à distance. De la sorte, en cas de vol, vous pouvez bloquer le vélo. En outre, il est possible de lancer « le mode alarme » qui fera sonner le vélo.

Prix et Disponibilité.

Le Reine bike connecté est proposé avec deux types de cadres en 4 coloris. Le vélo est proposé au prix de 3790 euros.