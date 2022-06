Thailand 5G Alliance, un nouveau groupe pour la 5G.

La Thaïlande vient de créer une association entre secteur public et secteur privé la Thailand 5G Alliance. Ce groupe de travail a pour vocation d’aider et de promouvoir l’utilisation d’applications de nouvelle génération pour stimuler la croissance économique dans de multiples secteurs, comme les transports et l’agriculture ou encore la santé publique, l’éducation.

Pour mettre en place ce groupe de travail, les agences gouvernementales thaïlandaises se sont associées à des organisations du secteur privé. L’annonce du groupe de travail a été inaugurée lors du 5G Summit 2022 qui se tenait en Thaliande.

Thailand 5G Alliance, promouvoir la 5G partout en Asie du Sud-est.

Ce nouveau groupe de travail a pour ambition donc d’exploiter et de développer les réseaux 5G dans le pays, mais aussi en Asie du Sud-est (ANASE ou ASEANa) ou la Thaïlande veut devenir le centre numérique pour cette région.

Le rôle du groupe de travail de l’Alliance est de favoriser le développement de solution numérique entre le secteur public et le secteur privé et surtout stimuler le développement de solution 5G.

L’alliance est dirigée par l’Agence de promotion de l’économie numérique du pays, avec des représentants de l’AIS, de True Corp, de Huawei, du Bureau de la Commission de l’économie et de la société numériques, de la Commission nationale des télécommunications de diffusion, de la Fédération des industries thaïlandaises, de l’Association thaïlandaise de l’IoT et de la Association des télécommunications de Thaïlande.

En outre, le ministère de l’Économie et de la Société numériques a pour fonction de gérer le tout pour promouvoir les applications 5G et le développement de réseau 5G le tout dans un cadre politique clair.

Julian Gorman, responsable de la région Asie-Pacifique pour la GSMA, a noté que

« Ce partenariat est une étape importante pour la Thaïlande, car il s’agit de la première alliance à développer un écosystème 5G en Asie du Sud-Est ».

De son côté le premier ministre Prayut espère ainsi voir la Thaïlande devenir le centre numérique et économique et un point de référence pour l’Asie du Sud-est (ANASE ou ASEANa).