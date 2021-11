7 éléments à prendre en compte avant d’acheter un aspirateur.

Il existe de nombreux guides sur le choix d’un aspirateur. Mais après en avoir lu beaucoup, on est encore plus confus. Le plus important est de choisir un aspirateur qui correspond à vos besoins. Voici un exemple simple : Il est inutile de dépenser des centaines de dollars pour un aspirateur haut de gamme si vous ne l’utilisez que pour nettoyer un appartement de 50 m².

Passez en revue les sept éléments énumérés ci-dessous, vous saurez quel est le choix idéal pour vous. Nous vous recommandons de noter chacune de vos réponses.

1、La superficie de votre maison – l’autonomie de la batterie.

<50㎡ : autonomie de 20 minutes

100㎡ : 40 minutes d’autonomie

150㎡ : autonomie de 60 minutes

200㎡ : autonomie de 80 minutes ou plus

2、Type de maison, sexe de l’utilisateur, besoins de nettoyage – poids.

Multi-étages : léger à transporter

Femme : léger pour être manœuvré facilement

Nettoyage des endroits en hauteur : léger à soulever

3、Type de mobilier – pliable ou non

Meubles bas : aspirateur pliable pour mieux atteindre dessous.

4、Degré de poussière, besoin d’hygiène, temps de nettoyage – niveau d’aspiration

Voici les quatre niveaux d’aspiration des aspirateurs :

Bas : 100AW ou moins Moyen : 100AW-140AW

Moyen : 140AW-180AW Haut : 180AW ou plus

Plus l’aménagement est complexe, plus le niveau d’hygiène doit être élevé, et moins le temps de nettoyage est long, plus l’aspiration doit être élevée.

La disposition de la maison a tendance à être plus compliquée pour les familles avec des enfants ou des animaux de compagnie. Nous leur recommandons une aspiration moyenne ou élevée.

Les personnes qui travaillent, qui ne cuisinent pas beaucoup ou qui entretiennent bien la maison peuvent choisir le niveau d’aspiration moyen.

Un niveau d’aspiration bas n’est pas recommandé pour la plupart des gens.

5、Zone à nettoyer – verrouillage de la gâchette

Nettoyage d’une zone limitée du sol : le verrouillage de la gâchette n’est pas nécessaire.

Nettoyage de toute la maison : le verrouillage de la gâchette est indispensable.

6、Types de sols – principaux types de brosses

Sols durs : brosse souple/ brosse souple et brosse à poils 2-en-1

Tapis : brosse à poils, brosse souple et brosse à poils 2 en 1. 7.

Scénarios de nettoyage – types d’outils

Nettoyage des draps : brosse anti-acariens

Nettoyage des crevasses : brosse à crevasses

Nettoyage des meubles, appareils, table et claviers : brosse à épousseter

Nettoyage des rideaux et de la sortie du climatiseur : brosse douce

Consultez la liste d’outils si vous avez certains besoins spécifiques en matière de nettoyage, car ils ne sont pas tous inclus dans l’emballage d’origine.

Répondez aux sept questions ci-dessus pour déterminer les caractéristiques et spécifications dont vous avez besoin. Vous pourrez ensuite choisir votre aspirateur en conséquence (dans les limites de votre budget, bien sûr).

Si vous voulez le meilleur de ces sept caractéristiques, vous pouvez vous tourner vers Dreame V12, l’un des aspirateurs les plus puissants du moment. La plus grande force du Dreame V12 réside dans son aspiration 210AW, la meilleure du secteur.

La batterie du Dreame V12 Pro a une autonomie de 85 minutes, suffisante pour nettoyer 200 m². La tige d’extension, fabriquée en fibre de carbone de type aéronautique, est 28% plus légère que la moyenne, facile à soulever pour les femmes. Elle peut être pliée avec l’adaptateur inférieur pour nettoyer sous les meubles bas. Elle dispose également d’un verrouillage de la gâchette lorsque vous nettoyez pendant une longue période.

En outre, il dispose d’un ensemble complet d’outils. Il a été présenté comme l’un des aspirateurs les plus polyvalents et les plus pratiques de tous les temps. Vous pensez peut-être qu’il doit coûter très cher. Allez le chercher sur Aliexpress, il vous surprendra !