HP Spectre x360 16, une nouveauté HP pour les ordinateurs portables.

Avec son tout nouvel HP Spectre x360 16, le fabricant d’ordinateurs apporte une nouvelle solution informatique aux utilisateurs nomades. Un ordinateur portable qui entre dans une catégorie un peu particulière.

HP, acteur incontournable et qui fait partie du TOP 3 des meilleurs vendeurs dans le segment des ordinateurs portables lève le voile sur un tout nouveau modèle. Un modèle qui se veut « propre ».

HP Spectre x360 16, Ecologie est performance ?

Alors, au début de cet article on vous parlait d’un ordinateur qui entre dans une catégorie particulière. Cela est dû à son écran, une dalle de 16 pouces au format 16:10 et aux normes UHD+OLED12 avec VESA True Black HDR et calibrage des couleurs à 100 % DCI-P3.

HP équipe également son HP Spectre x360 16 d’un processeur Intel® Core™ i7 de 11ème génération qui pourra s’appuyer sur une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX 3050. Pour ce qui est de la mémoire, différentes configurations sont possibles. Il en est de même pour la capacité de stockage qui se fera sur un SSD.

Le détail intéressant sur ce nouveau venu c’est son châssis. Effectivement, son châssis est fabriqué à partir d’aluminium CNC recyclé. Par ailleurs, HP a équipé ce HP Spectre x360 16 d’une caméra infrarouge de 5 mégapixels. De plus, HP annonce l’intégration de HP GlamCam, son centre de commande HP qui améliore l’expérience des appels vidéo. Ce centre de commande permet par exemple d’activer le mode beauté pour retoucher la peau, les dents et les yeux.

La marque nous les informations suivantes :

L’appareil se verrouille lorsque vous vous éloignez et se rallume lorsque vous vous approchez ; lorsque vous détournez le regard, l’écran s’assombrit pour vous permettre d’économiser la batterie ; et si quelqu’un se trouve derrière vous, l’appareil brouille l’écran pour vous protéger des regards indiscrets. Vous pouvez également recevoir des rappels sur le temps d’écran et la bonne distance à adopter.

Connectivité sans fil bien fournie.

Le HP Spectre x360 16 est par ailleurs équipé des dernières normes en matière de technologie sans fil. Ainsi, il est équipé de Wi-Fi 6E avec la solution « Network Booster ». De quoi profiter pleinement de toute la vitesse des connexions fibre. Présent également, le Bluetooth 5.2.

Enfin, dernier détail important, l’autonomie de cet ordinateur portable. Le bénéficie HP Spectre x360 16 d’une autonomie de 17h. On notera également que le PC portable sera livré avec Windows 11.

Prix et Disponibilité.

Le PC portable HP Spectre x360 16 sera disponible en janvier 2022 à partir de 1599€.