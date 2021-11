ROG Phone 5s Pro, 18 Go de RAM dans un smartphone.

Avec le tout nouveau ROG Phone 5s Pro, Asus propose une nouvelle solution de gaming sous la forme d’un smartphone. Un smartphone 5G et qui propose jusqu’à 18 Go de RAM. La guerre des smartphones gamer est bel et bien lancée.

Le marché du smartphone gaming est bel et bien lancé et Asus ne compte pas laisser passer le train qui démarre. En effet, outre les smartphones haut de gamme, une nouvelle catégorie arrive depuis plus d’un an. Cette catégorie c’est celle des smartphones dédiés aux jeux.

ROG Phone 5s Pro, le nouveau smartphone gaming d’Asus.

Asus vient de lever le voile sur son tout dernier smartphone orienté gamer. Pour rappel, on avait eu l’occasion de vous présenter en décembre dernier l’Asus Rog Phone 3. Un smartphone qui avait pour intention de faire de l’ombre à la concurrence comme le Lenovo Legion Phone Duel.

Ainsi, ce nouveau venu est pensé pour le gaming avec un processeur Qualcomm Snapdragon® 888 5G cadencé à 3GHz accompagné du système de refroidissement GameCool 5 optimisé. L’écran du ROG Phone 5s est un écran Samsung E4 AMOLED 144Hz / 1 ms.

La version ROG Phone 5s Pro hérite quant à elle d’un écran matriciel exclusif à l’arrière. En outre, le téléphone portable intègre également le système de contrôle AirTrigger 5 qui prend désormais en charge les deux capteurs tactiles arrière du ROG Phone 5s Pro.

Wi-Fi et connectivité mobile pour jouer à pleine vitesse n’importe où.

Alors, ce téléphone entre dans la catégorie des téléphones intégrant la 5G. De plus, le téléphone est du Wi-Fi 6E. Pour rappel, il s’agit de la norme Wi-Fi la plus récente et la plus rapide. De la sorte, il sera possible au possesseur du smartphone de jouer sans avoir du « lag » ou des pings élevés lors de ses parties de jeu.

On notera également la présence du Bluetooth qui permettra de connecter un casque audio sans fil. Notons également au passage la présence d’une prise casque de type jack 3.5mm.

Toutefois, tant qu’on parle de la partie audio, sachez que le ROG Phone 5s Pro est équipé d’un double haut-parleur symétrique à sept aimants.

Prix et Disponibilité.

L’ASUS ROG Phone 5s sera disponible en France en deux versions :