WhatsApp mise à jour : un design identique pour les versions iOS et Android.

L’application WhatsApp devrait prochainement subir une update importante sous Android. Une mise à jour qui devrait selon certaines sources uniformiser l’application selon que vous soyez sous iOS ou Android.

WhatsApp qui fait partie du groupe Meta, faut-il vous le rappeler, fait partie des messageries instantanées les plus répandues de nos jours. Et si l’application, doit malgré tout faire face à la concurrence comme Signal qui lui a grappillé de nombreux utilisateurs, elle reste néanmoins une des apps de messagerie la plus utilisée. Et l’équipe de développement n’a de cesse de développer l’application pour la rendre plus intuitive pour les utilisateurs.

WhatsApp mise à jour, une barre de navigation plus accessible.

L’information est arrivée par le site wabetainfo.com qui a fait de la messagerie instantanée sa spécialité et son centre d’intérêt. Selon eux, la prochaine mise à jour de l’application devrait apporter son lot de nouveautés pour les utilisateurs Android. Des nouveautés surtout visuelles et d’utilisation.

Ainsi, il semblerait que l’application va reprendre certains préceptes utilisés sous iOS. Notamment avec la présence d’une barre de navigation sur le bas de votre écran. Grâce à cette barre de navigation, il sera plus facile pour les utilisateurs de naviguer entre les différentes sections de l’application, car elles seront facilement accessibles depuis le bas de l’écran. Une sorte de barre de navigation qui créera un accès rapide aux chats, communautés ou pour passer des appels.

Cette barre de navigation est d’ailleurs déjà présente sous iOS. On peut donc supposer qu’outre le côté pratique, il y a aussi de la part de l’équipe de développement une volonté d’uniformiser l’application entre les deux types de plateforme iOS et Android. Et ce de manière à ce que l’utilisateur qui passe d’un smartphone Android à un iPhone ou inversement ne soit pas « perdu » lors de l’utilisation de l’application.