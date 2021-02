WhatsApp : Comment supprimer toutes ses infos avant de supprimer l’application ?

Avec les nouvelles règles que met en place Facebook vis-à-vis des données privées, de nombreux utilisateurs WhatsApp migrent vers Signal. Mais comment faire en sorte de supprimer toutes ses informations avant de quitter WhatsApp ? Nom, prénom, compte, numéro de GSM, messages de discussion…

Ce que vous devrez savoir avant de supprimer votre compte WhatsApp

Nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser une personne à quitter WhatsApp, le géant de la messagerie instantanée. Depuis que l’application a été rachetée par Facebook, elle n’est plus très respectueuse de la vie privée selon certains habitués. C’est pourquoi la plupart des utilisateurs choisissent de ne plus utiliser WhatsApp.

Toutefois, vous devrez garder à l’esprit qu’en décidant d’effacer votre compte WhatsApp, vous allez perdre de manière définitive tous vos messages, vos conversations et tous vos fichiers préservés sur l’application. Autrement dit, vos données ne pourront plus être restaurées une fois que votre compte aura été supprimé.

Ce qu’il faut faire pour éliminer un compte WhatsApp

Si votre objectif est de supprimer de manière définitive votre compte WhatsApp, une simple désinstallation de l’application sur votre smartphone n’est pas toujours suffisante. Lorsque vous désinstallez l’application de votre appareil, vous ne pourrez pas avoir accès à votre compte. C’est-à-dire que vous ne pourrez ni envoyer ni recevoir des messages.

Cependant, il vous est toujours possible de ré-accéder à votre compte dès que vous aurez réinstallé l’application sur votre appareil mobile ou si vous changez de smartphone. Si vous voulez supprimer complètement votre compte de messagerie WhatsApp, vous devrez suivre un certain nombre d’étapes.

Étape 1 : accédez aux paramètres de l’application sur votre smartphone

Pour cela, vous devrez commencer par mettre en marche l’application WhatsApp sur votre téléphone portable. Une foi ouverte, rendez-vous dans les paramètres de l’application. Ensuite, vous devrez cliquer sur le bouton permettant d’accéder au menu de l’application (en haut à droite pour les appareils Android et en bas à droite pour les appareils iOS). Vous allez ainsi ouvrir un menu incluant de nombreuses options avec le menu « paramètres ».

Étape 2 : rendez-vous dans le menu Compte

Après avoir accédé au menu « paramètres » de WhatsApp, il vous faudra maintenant ouvrir le menu vous permettant de gérer votre compte. En cliquant sur « compte », vous aurez accès aux différentes options de votre compte WhatsApp.

Étape 3 : supprimez votre compte

Après avoir accédé au menu « compte » de l’application, il vous faudra maintenant sélectionner le bouton vous permettant de supprimer votre compte. Une page va s’ouvrir pour vous demander si vous êtes vraiment sûr de supprimer votre compte. À ce stade, vous devrez être conscient que vous ne pourrez plus accéder à nouveau à votre compte après la suppression de votre compte. Il vous sera également impossible de récupérer l’historique de vos conversations.

Étape 4 : confirmez la suppression

Pour approuver de manière officielle la suppression de votre compte, vous devrez renseigner votre numéro de mobile. Vous devrez également indiquer la raison de votre départ. L’application vous redemandera une dernière fois si vous êtes vraiment sûr de vouloir effacer votre compte utilisateur. Cela va entrainer la perte de toutes vos données (votre photo de profil, les groupes dans lesquels vous étiez avant, vos conversations, etc.).

Après avoir renseigné votre numéro de GSM et accepté l’effacement de votre compte, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Autrement dit, votre compte et tout ce qui vont avec ne seront plus accessibles. Si vous prévoyez encore d’utiliser WhatsApp plus tard, nous vous conseillons plutôt de désinstaller l’application sur votre smartphone au lieu de supprimer votre compte.

L’état de vos données après la suppression de votre compte WhatsApp

Une fois que votre compte WhatsApp a été supprimé, il ne vous sera plus possible d’y accéder à nouveau. Vos données seront supprimées de manière définitive. Désormais, il ne sera plus possible de chercher votre nom ou votre prénom sur la messagerie. Cependant, pour des raisons juridiques, certaines de vos données seront gardées dans la base de données de WhatsApp. Notez également qu’il faudrait environ 90 jours pour que vos données soient complètement supprimées.