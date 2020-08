Si vous avez un Samsung Galaxy, vous saurez jouer à Fortnite !

Cette information a été annoncée par la division indienne de Samsung. En effet, alors qu’Apple et Google ont décidé de bannir Fortnite pour des raisons «économiquement légales », Samsung voilà une opportunité de plus pour vendre ses smartphones. En proposant le téléchargement de Fortnite directement depuis son store.

Alors, vous le savez tous, pour pouvoir installer des applications sur un smartphone Apple ou Android il faut passer soit par le Play Store de Google soit par l’Apple store d’Apple.

Oui, sauf que sous Android Samsung et Huawei proposent leur propre application et plateforme de téléchargement. C’est d’ailleurs le HMS de Huawei qui permet au constructeur chinois de continuer à proposer à ses utilisateurs d’installer des applications sur les nouveaux Huawei Mate XS et Huawei P40 Pro dépourvus des services Google.

Samsung n’abandonne pas les joueurs Fortnite !

Pour Samsung, il en va de même. Et le géant coréen a trouvé avec Fortnite un nouveau moyen de vendre des smartphones. En effet, alors que les joueurs sur smartphone ne pourront pas profiter de la mise à jour « Chapitre 2 – Saison 4 » pour cause de suppression de l’application sur les stores officiels , Samsung offre à ses utilisateurs la possibilité de mettre à jour l’application en passant directement par sa plateforme de téléchargement au lieu du Play Store.

En outre, selon Samsung Inde, il sera également possible aux utilisateurs de profiter pleinement des offres V-Bucks. De plus, ceux-ci pourront profiter d’une remise de 20% sur le pack Fortnite Mega Drop en le téléchargement directement via le Galaxy Store.

Notons au passage que les possesseurs de smartphone Huawei ont également la possibilité d’installer Fortnite via le App Gallery de Huawei.

Pour rappel, cette suppression du jeu sur les deux plateformes ait lié au fait que le CEO d’ Epic Games, Tim Sweeney a décidé de permettre le paiement de son application et de ses services sur smartphone en direct sans devoir passer par Apple et Google qui se prennent au passage leur commission.