MYHIXEL, un sextoy pour homme pour améliorer l’éjaculation.

MYHIXEL est une jeune startup espagnole qui s’est penchée sur la sexualité des hommes et des femmes. La jeune entreprise a développé un sextoy pour homme qui a pour but d’améliorer l’éjaculation chez l’homme et de réduire l’effet « éjaculateur précoce ».

Le monde des objets connectés on le sait, touche désormais tous les secteurs. Les sportifs, les adeptes de la domotique et bien d’autres secteurs encore. Notamment celui de la santé. Et aussi du plaisir sexuel.

Alors, ce n’est pas la première fois qu’on vous parle de sextoy sur Planet sans fil. Il faut dire que dans ce domaine aussi, la technologie sans fil a su s’installer. On vous rappelle au passage le test que nous avions fait du OhMiBod BlueMotion, le vibromasseur connecté.

MYHIXEL, un sextoy pour du plaisir médical.

Cette fois, c’est une jeune startup espagnole qui revient dans le domaine avec son sextoy pour homme. MYHIXEL propose en effet, un vibromasseur pour homme qui plus est, est connecté à une App pour smartphone.

La jeune entreprise présente son sextoy comme un « outil d’éducation médicale sexuel ». Ainsi, le sextoy est accompagné d’une App qui propose tout un problème qui à terme sera en mesure de permettre à l’homme un meilleur contrôle de ses pulsions sexuelles durant l’acte.

Selon l’entreprise, son programme associé au sextoy serait en mesure de tripler par trois la durée d’éjaculation chez l’homme.

C’est en tout cas ce qui ressort des tests cliniques qu’ils ont effectués sur 56 sujets. L’application propose en effet un programme clé en main sur plusieurs semaines. À terme, le programme proposerait donc une meilleure efficacité en termes d’éjaculation et réduirait ainsi, l’éjaculation précoce.

Ainsi, l’homme sera plus à même de donner du plaisir à sa partenaire.