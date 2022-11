 TomTom signe avec Stellantis.

La société TomTom vient d’annoncer qu’elle venait de signer avec le groupe Stellantis pour venir équiper les voitures du groupe à partir de 2024 de son système de navigation et de ses services connectés.

TomTom a fait sa notoriété il y a plus d’une dizaine lorsque le GPS est arrivé dans notre quotidien dans le secteur de l’automobile. La marque est en effet devenu leader dans le domaine et proposait toute une gamme de GPS à venir fixer sur le parebrise de votre voiture. De nos jours, toutes les voitures qui montent en gamme sont généralement dotées d’un GPS intégré et de différents services connectés.

TomTom dévoile IndiGO pour les voitures. TomTom dévoile IndiGO, la première plateforme logicielle ouverte de cockpit numérique destinée aux constructeurs automobiles. Une avancée de plus pour le plus célèbre des éditeurs GPS.

TomTom dès 2024 dans les voitures du groupe.

TomTom vient donc de renouveler son contrat avec le groupe qui consiste à fournir une solution de navigation intégrée dans les véhicules du groupe. TomTom va donc fournir à la fois ses cartes, mais aussi son logiciel de navigation et ses services connectés tels que l’information trafic en temps réel.

Autant de solutions qui seront intégrées directement la nouvelle plateforme de cockpit numérique de nouvelle génération de Stellantis STLA SmartCockpit, qui arrivera sur les véhicules du groupe à partir de 2024.

Avec ce nouveau partenariat, TomTom pérennise son implémentation et sa collaboration avec le groupe Stellantis. Pour information le groupe Stellantis est un des plus gros groupes automobiles. De fait, le groupe regroupe les marques Opel, Fiat, Dodge, RAM, Abarth, Alfa Roméo, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Peugeot, Vauxhall ou encore Maserati.

Autant e marques qui proposent chacune des dizaines de modèles de véhicule qui intégreront en 2024 les services connectés proposés par TomTom. L’éditeur de Logiciels et de système de navigation rappelle également que les plateformes Stellantis existantes continuent en outre à être équipées des solutions de navigation de TomTom.