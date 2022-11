Creative Pebble Pro, des enceintes design chez Creative.

Avec ses nouvelles enceintes audio Creative Pebble Pro, Creative veut proposer bien plus qu’une simple paire d’enceintes audio pour PC.

Plus besoin de présenter Creative dans le monde de l’audio grand public comme solution audio pour ordinateur. Effectivement, la marque avait démarré au début de l’informatique grand public en proposant tout d’abord des cartes son à venir enficher dans les tours des ordinateurs de bureau avant de proposer des accessoires et périphériques comme des casques ou des enceintes audio. Cette fois la marque revient sur le marché avec un produit un peu plus sophistiqué.

Creative Pebble Pro, des enceintes qui se la jouent design.

Ces nouveaux systèmes de haut-parleurs USB 2.0 proposent de nouvelles améliorations mises en évidence par leur performance audio. Tout en ajoutant une touche de design pour siéger fièrement sur votre bureau.

De fait, Creative propose avec ces enceintes Creative Pebble Pro, une paire d’enceintes qui se présentent sous la forme de grosses boules coupées en diagonale qui laissent découvrir le haut-parleur. Un haut-parleur de 2.25 pouces. Une des deux enceintes est en outre munie d’un bouton de réglage. De plus, pour donner un côté plus design et créer une ambiance, la base des enceintes est munie d’un ruban lumineux LED RGB. Les lumières RVB du Creative Pebble Pro vous permettent de faire défiler un spectre de couleurs selon votre humeur.

Un rendu sonore pour les jeux.

Creative annonce que ces enceintes Creative Pebble Pro sont équipées donc d’un haut-parleur de 2.25 pouces capable de délivrer une puissance audio en sortie allant d’un pic de 30W RMS, et 60W en crête lorsqu’ils sont connectés à un adaptateur PD 30W. La marque annonce aussi la présence de technologies comme « BassFlex » pour un rendu plus profond des basses « sans besoin d’utiliser un subwoofer » ainsi que de la technologie « Clear Dialog » qui améliore les voix pour les rendre plus naturelles et compréhensibles.

Pour ce qui est de la connectivité avec l’ordinateur, Creative a ratissé large en proposant une connexion soit via un port d’entrée AUX de 3,5mm, via un port USB-C pour le streaming audio et l’alimentation ou pour ceux qui ne veulent pas voir de câbles branchés sur leur ordinateur, du Bluetooth 5.3. On notera au passage que pour ceux qui veulent rester sur du filaire, Creative fournit un câble USB-C d’1,5 mètre pour la connexion à l’ordinateur.

Prix et Disponibilité.

Les Creative Pebble Pro sont commercialisés au prix de 79,99€ et disponibles sur le site de Creative.