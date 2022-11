OSKAR, un Amplificateur de voix portable pour TV.

La société Faller Audio propose avec OSKAR, une enceinte hors du commun. D’ailleurs la marque la présente davantage comme un Amplificateur de voix portable pour TV qu’une enceinte audio a proprement parlé. Du coup, quelques explications s’imposent.

Faller Audio st une marque développée par Marcell Faller lui-même. Il a créé cette marque pour proposer une solution à tous ceux qui entendent moins bien le son de la TV et qui ont du coup souvent tendance à augmenter le volume. Marcel explique lui-même :

« J’ai développé OSKAR pour mon père afin qu’il puisse regarder la télévision aussi sereinement qu’avant, malgré sa perte auditive. Profitez également de cette qualité de vie. Je vous souhaite de nombreux moments de plaisir devant la télévision. »

OSKAR, c’est quoi exactement ?

Si au premier abord on pouvait définir OSKAR comme une enceinte audio portative, la marque elle nous parle davantage d’un amplificateur de voix portable pour TV. Alors, certes, on retrouve dans cet appareil deux haut-parleurs à large bande et un pilote passif. En outre, la marque intègre un algorithme intelligent. Cet algorithme st conçu pour améliorer la restitution du son de la TV et plus particulièrement les dialogues.

ELIPSON W35+, une nouvelle enceinte connectée multiroom. Avec cette nouvelle ELIPSON W35+, la marque spécialiste dans les enceintes haut de gamme, les platines vinyles étoffe cette fois un peu plus sa gamme d’enceinte chic et design. Des enceintes sphériques…

L’amplificateur de voix portable pour TV est muni d’une base qui vient se brancher via un câble audio, ou un connecteur Toslink. La base communique via les ondes RF avec la partie enceinte qui propose en outre la possibilité de brancher un casque via un port jack 3.5mm. La partie enceinte d’OSKAR se compose de deux haut-parleurs stéréo de 35mm et offre une puissance de sortie de 2 W + 2 W, @1% THD, 1 KHz, 4 Ω. Elle est également dotée d‘un driver passif pour les graves.

Le tout embarque une batterie lithium-ion rechargeable de 3350 mAh qui confère à l’amplificateur de voix portable pour TV une autonomie d’écoute de 16 heures pour un temps de recharge de 4 heures. La portée maximale entre la base et l’amplificateur de voix portable pour TV OSKAR est d’une trentaine de mètres.

Pour ce qui est du design, le produit à un look métallique avec une zone en tissu noir. Le tout dans un corps rectangulaire. Autre détail intéressant, dans le prolongement de l’enceinte se trouve une poignée qui permet de prendre et déplacer facilement l’enceinte. Le tout pour une taille de 240x102x60 mm (LxHxP) et pèse 770 grammes.

Prix et Disponibilité.

Oskar sera disponible en France dès le mois de novembre 2022 au prix de 269 euros (prix de vente conseillé).