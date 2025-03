Roam Smart Tracker : un traceur compact pour retrouver vos objets facilement

Les traceurs GPS et Bluetooth sont devenus des outils pratiques pour éviter la perte d’objets personnels. Roam Smart Tracker propose une solution compacte et polyvalente qui combine plusieurs technologies pour offrir une localisation précise et une longue autonomie.

Roam est une entreprise spécialisée dans les accessoires connectés. Son Smart Tracker est conçu pour aider les utilisateurs à retrouver facilement leurs objets perdus, qu’il s’agisse de clés, sacs, vélos ou même animaux de compagnie. Il repose sur une technologie hybride combinant GPS, Bluetooth et réseau LTE pour assurer une couverture plus large que les traceurs classiques.

Un design compact et discret

Le Roam Smart Tracker se distingue par son format réduit, qui le rend facile à attacher à divers objets du quotidien. De la taille d’une pièce de monnaie, il peut être fixé sur un porte-clés, glissé dans un sac ou attaché à un collier pour animal. Son design discret permet une utilisation sans encombrement.

Une localisation optimisée grâce à plusieurs technologies

Contrairement aux traceurs Bluetooth classiques, qui nécessitent une proximité avec un smartphone, le Roam Smart Tracker utilise une combinaison de GPS, Bluetooth et LTE. Cela lui permet d’offrir une couverture étendue et une localisation plus précise. Grâce à cette approche, l’utilisateur peut suivre ses objets à distance via une application dédiée.

Roam Smart Tracker , Autonomie et rechargement.

Le Smart Tracker de Roam est équipé d’une batterie rechargeable avec une autonomie annoncée allant jusqu’à 3 mois. Il se recharge via USB-C, ce qui évite l’utilisation de piles jetables et simplifie son entretien. Cette autonomie prolongée le rend plus pratique pour une utilisation au quotidien.

Une application mobile pour un suivi en temps réel

Roam propose une application mobile dédiée qui permet de gérer le traceur et ses fonctionnalités :

Localisation en temps réel des objets suivis.

des objets suivis. Définition de zones de sécurité : une alerte est envoyée si l’objet quitte la zone définie.

: une alerte est envoyée si l’objet quitte la zone définie. Historique des déplacements, utile pour retrouver des objets perdus.

Protection des données et confidentialité

La question de la sécurité des données est essentielle pour les utilisateurs de traceurs GPS. Roam met en avant un chiffrement des données et une politique de confidentialité visant à protéger les informations de localisation. Les données ne sont pas partagées avec des tiers, garantissant ainsi une utilisation sécurisée.

Récapitulatif technique

Format : Compact, proche d’une pièce de monnaie

: Compact, proche d’une pièce de monnaie Technologie : GPS + Bluetooth + LTE

: GPS + Bluetooth + LTE Autonomie : Jusqu’à 3 mois, recharge via USB-C

: Jusqu’à 3 mois, recharge via USB-C Application : Suivi en temps réel, alertes de sécurité, historique des déplacements

: Suivi en temps réel, alertes de sécurité, historique des déplacements Sécurité : Chiffrement des données et protection de la vie privée

