Améliorer la vitesse de téléchargement sur sa PS4 !

Conçue et développée par Sony Computer Entertainment, la PlayStation 4 alias PS4 est l’une des meilleures consoles de jeux jamais conçues. Elle est notamment appréciée pour sa puissance et ses graphismes. Dévoilée au grand public en 2013, elle a eu un succès fou dès sa sortie la même année. Elle se décline en plusieurs modèles dont la version originale, la version Slim et la version Pro.

Généralement, la PS4 utilise des disques de jeux Blu-Ray pour fonctionner. Cependant, vous avez aussi la possibilité de la connecter en Ethernet ou en Wi-Fi pour acheter et télécharger vos jeux préférés directement sur le Cloud. Toutefois, la plupart des utilisateurs se plaignent de la lenteur de la vitesse de connexion durant le téléchargement de leurs jeux.

En effet, il faut parfois attendre des heures avant de pouvoir profiter du jeu que l’on a acheté sur le Cloud. Et le problème peut se poser, même si vous disposez d’une bonne connexion internet à la maison. Heureusement qu’il existe quelques astuces pour faire face à ce problème. Découvrez donc comment faire pour améliorer la vitesse de téléchargement sur votre PS4.

Pourquoi les téléchargements sur PS4 sont-ils lents ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la vitesse de téléchargement sur votre PlayStation 4 peut être lente. La première raison qui pourrait affecter la vitesse de votre téléchargement est la qualité de votre connexion internet à la maison. En plus, avec l’évolution incessante de la technologie, la grande majorité des jeux sont de plus en plus gros en taille.

Auparavant, un jeu vidéo n’occupait que deux ou trois giga-octets de mémoire. Actuellement, certains gros titres comme Horizon Zero Down peuvent occuper jusqu’à une centaine de giga-octets de mémoire. Qui plus est, avec la sortie des jeux exclusifs sur PS4 comme God Of War, le nombre d’utilisateurs de la PS4 a tendance à augmenter de façon exponentielle.

Autrement dit, de nombreux utilisateurs peuvent télécharger le jeu en même temps que vous. Et même si vous disposez d’une connexion internet haut débit à la maison, il existe aussi des cas où vous aurez du mal à télécharger vos jeux et vos vidéos en 4 K. Cela est directement lié à la connectivité de votre console en Ethernet ou en Wi-Fi.

Comment accélérer la vitesse de téléchargement sur sa PS4 ?

Nous allons maintenant essayer de voir quelques astuces permettant d’améliorer de manière significative la vitesse de téléchargement sur votre PS4. La première chose à faire est de vérifier votre connexion internet. Nous vous recommandons de toujours opter pour une connexion à haut débit pour optimiser le téléchargement de vos jeux sur le Cloud.

Privilégiez le câble Ethernet lorsque c’est possible

Les réseaux sans fil sont certes très pratiques. Cependant, ils sont vulnérables aux interférences. Ainsi, nous vous conseillons de toujours utiliser un câble Ethernet quand c’est possible. La connexion câblée offre en effet une latence plus faible, permettant d’éviter la perte de signal causée par les interférences. Elle est aussi plus rapide et plus stable que les connexions sans fil.

Privilégiez le Wi-Fi en 5 GHz si vous n’avez pas de câble Ethernet

Si vous ne disposez pas de câble Ethernet à la maison, vous devez certainement utiliser le Wi-Fi. Cependant, pour bénéficier d’une bonne vitesse de connexion, nous vous conseillons de vous tourner vers un Wi-Fi utilisant la bande de fréquence 5 GHz. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une vitesse de connexion allant jusqu’à 1300 Mbps. Pour optimiser la vitesse de connexion, le routeur Wi-Fi devra être dans la même pièce que votre console PS4.

Évitez de télécharger plusieurs fichiers à la fois

Lorsqu’il y a plusieurs gros titres qui viennent de sortir, nous avons souvent hâte de les tester. Ainsi, nous sommes tentés de les télécharger en même temps. De fait, le fait de télécharger plusieurs fichiers simultanément peut réduire de manière considérable votre vitesse de téléchargement. Pour optimiser cette dernière, nous vous conseillons de ne télécharger qu’un seul fichier à la fois.

Évitez de jouer en ligne durant le téléchargement

Pour bénéficier d’une bonne vitesse de connexion, il est également préférable d’arrêter votre partie en ligne avant de commencer le téléchargement. Le fait de jouer en ligne pendant que vous téléchargez votre fichier peut non seulement avoir un impact sur la vitesse de votre jeu, mais aussi sur la vitesse de téléchargement.

Changez vos paramètres Internet

Un mauvais paramétrage du réseau internet pourrait également brider votre connexion. Lorsque c’est le cas, il vous faudra bidouiller un peu et modifier manuellement les paramètres DNS de votre appareil. La modification de ces paramètres devrait augmenter considérablement la vitesse de téléchargement sur votre console.

Mettez à jour le firmware de votre PS4

Une version trop ancienne du firmware sur votre PS4 pourrait également limiter la vitesse de téléchargement sur votre console. Ainsi, nous vous conseillons de toujours garder votre PlayStation 4 à jour. D’une manière générale, la console vous demandera automatiquement de le faire lorsque vous la connectez à Internet.