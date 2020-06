Sony avec la PlayStation domine le game !

Le marché des consoles a explosé depuis quelques années grâce au fait que désormais les consoles sont connectées à Internet. Le pourcentage de jeu qui se joue en ligne a littéralement explosé. Et c’est Sony qui domine le marché avec sa PlayStation.

Il y a plus de 15 ans, lorsque vous aviez une console de jeu c’était pour jouer à la maison entre pots. Et si vous vouliez vraiment affronter un adversaire de taille, il fallait un PC de gamer. Pour pouvoir vous connecter sur des serveurs réseau et dégommer des joueurs du monde entier.

À cette époque, Quake et Quake 2 dominaient le monde. Ensuite arrivèrent Counter-Strike et un peu plus tard CallOfDuty. Minecraft fut lui aussi dans son style une référence sur le gaming connecté.

Mais ensuite sont arrivées les consoles de jeux connectées. Et alors, des millions de joueurs de salon sont devenus des joueurs en ligne. Cette migration, on la doit surtout à Sony et Microsoft qui se sont livré une guerre féroce entre la xBox et la PlayStation.

Sony domine le marché des ventes mondiales !

Ainsi, selon une étude faite par VGChartz, Sony possède à lui seul l’entièreté du podium en terme de ventes mondiales des consoles et de jeux de salon. Et sur le haut du podium, on trouve la PlayStation 2. En effet, à ce jour c’est le modèle le plus vendu avec 157.7 millions d’unités. Mais attention, il est fort à parier qu’elle soit détrônée par la PS4 qui actuellement a été vendue à 110.4 millions d’unités.

Il est vrai que Sony a su séduire un grand nombre d’utilisateurs avec sa console dernier cri. D’autant qu’à part qu’elle petit relifting en matière de design et/ou capacité la console n’a pas eu besoin d’évoluer.

La PS4 une console à tout faire !

De fait, avec son système d’exploitation, la PlayStation 4 est vraiment le couteau suisse du salon. Pas besoin de TV connectées, la console gère tout : Accès pour le jeu en ligne, lecteur DVD, Navigateur Web, Netflix…

On se poserait presque la question : mais pourquoi Sony ne vend pas des écrans plats avec le système de la PS4 intégré ?

Malgré tout, Nintendo avec la Wii se hisse à la 4e place et dépasse même Microsoft et sa xBox 360.